Remontada y buenas sensaciones para el Real Murcia

El Real Murcia vence al Eldense en su segundo partido de pretemporada (2-1). Los de Sergi Guilló empezaron el partido con una marcha menos que su rival, pero poco a poco fue entrando al duelo. El primer tiempo terminó con empate en el marcador, gracias al tanto en propia del central del Eldense. La segunda parte fue otra cosa: salieron los titulares y el equipo empezó a sentirse más cómodo sobre el verde. Las ocasiones empezaron a llegar y Meca encontró portería cazando un rechace en el área pequeña. Los granas sellaron su primera victoria en la pretemporada y el equipo sigue dejando buenas sensaciones de cara al comienzo de la liga ante el Hércules.

El Real Murcia afrontaba su segundo partido de la pretemporada con ganas de seguir mejorando, de cara al primer partido de la temporada ante el Hércules. El plantel grana sigue adaptándose al nuevo sistema que quiere implementar Sergi Guilló. Una salida de balón por bajo, un centro del campo bien ordenado y una presión alta por parte de los de arriba, para incomodar a los rivales.

Durante los primeros compases, el Real Murcia estaba bien situado sobre el césped del Pinatar Arena. La asignatura pendiente seguía siendo la ofensiva, volviendo a partir con Meca, reconvertido en delantero. Sergi Guilló estuvo muy encima de Joao Palmberg, que empezó flojo el choque.

En el primer partido se notó que el rival era superior físicamente y en este el Real Murcia se medía a un Eldense recién ascendido y que disputaba su cuarto encuentro veraniego. Sobre el minuto veinte de partido, Fidel filtró un pase en profundidad para que Ibarrondo metiera un pase de la muerte y Rodrigo Val no perdonase ante Piñeiro.

El equipo empezó a jugar mejor tras el tanto inicial del Eldense, pero seguía fallando en los últimos metros. Mounir no estaba teniendo el espacio suficiente para jugar cómodo en la banda izquierda. Javi Mier estaba siendo de lo mejor del conjunto grana, aportando esa explosividad en el centro del campo.

En la última jugada del primer tiempo llegó el empate del Real Murcia. A balón parado, el cuadro de Sergi Guilló forzó el 1-1, ya que el tanto fue de un jugador del Eldense en propia puerta. Jorge Sánchez peinó el centro y, en un momento de confusión entre central y portero, el balón terminó introduciéndose dentro del arco.

El segundo tiempo arrancó de otra manera. Sergi Guilló dio entrada a futbolistas que estarán en el once oficial y el equipo empezó a estar más cómodo sobre el terreno de juego. Con esta alineación se notó mucho más ese juego por bajo que quiere el técnico ilicitano.

El Real Murcia estaba más cómodo y eso terminó reflejándose en el marcador. A los diez minutos del comienzo del segundo tiempo, Cristo Romero encontró hueco dentro del área y sacó un disparo con el exterior de la bota, que terminó siendo repelido por el meta del Eldense. El rechace y, como si fuera un delantero de área, Alejandro Meca apareció para meter la pelota dentro del arco y poner al Real Murcia por delante.

El Real Murcia estaba dejando muy buenas sensaciones en el segundo tiempo. La mala noticia fue que Moyita se retiró con molestias y eso hizo que Cheman Núñez retrasara su posición para ponerse al lado de Yoldi y dejar la media punta a Álvaro Bustos. Pero aun así el cuadro grana seguía controlando el juego. La defensa pimentonera, con Héctor Pérez y Rojas, estaba siendo prácticamente infranqueable.

Los de Sergi Guilló pudieron aumentar su marca con buenas ocasiones por parte de Seyram y de Cheman Núñez. Pero la más clara la tuvo Álvaro Bustos, que lo hizo todo perfecto, amagando y dejando atrás a dos defensores, pero su disparo al primer palo acabó siendo escupido por el propio poste.

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El encuentro concluyó con victoria del Real Murcia sobre el Eldense. Pero aparte del triunfo, lo que importó fue que el equipo está cogiendo bien el sistema de juego de Curro Torres y está empezando a mejorar físicamente. Aún queda mucho por mejorar, pero poco a poco se está empezando a notar el trabajo de la semana, de cara a llegar de la mejor manera al primer partido de la temporada frente al Eldense.