El Puente Genil, el beneficiado de la no inscripción de La Unión Atlético

La Segunda Federación 2026-2027 contará finalmente con seis representantes de la Región de Murcia. UCAM Murcia, Deportiva Minera, Lorca Deportiva, Yeclano Deportivo, CD Cieza y Real Murcia Imperial formarán el bloque regional de un Grupo III en el que ya no estará La Unión Atlético. Su plaza será ocupada por el Salerm Puente Genil, beneficiado por la negativa de la Real Federación Española de Fútbol a inscribir al CD Unión Malacitano, nombre bajo el que se camufló el club que pasó de la ciudad minera a Málaga en el verano de 205.

La resolución federativa pone fin, al menos en la vía deportiva, al intento del proyecto encabezado por Daniel Pastor de trasladar a Málaga el derecho de participación logrado por La Unión. El Comité Nacional de Segunda Instancia desestimó el recurso del Unión Malacitano y confirmó la decisión adoptada previamente por el Juez Único de Competiciones No Profesionales.

La RFEF entiende que no se produjo una simple transformación administrativa. Los cambios de denominación, domicilio, escudo, colores, estadio y estructura de propiedad modificaron de forma sustancial el proyecto que había conseguido la permanencia. Aunque la entidad defendía su continuidad jurídica y el mantenimiento del código federativo, la Federación considera que esos elementos no bastan para conservar el derecho deportivo. La vía federativa ha quedado agotada, aunque sigue abierta la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil.

La consecuencia inmediata es la salida de La Unión del mapa de la Segunda Federación, donde este curso debutarán CD Cieza y Real Murcia Imperial. El Salerm Puente Genil es el beneficiado deportivo de la vacante. El equipo cordobés descendió la pasada temporada desde el Grupo IV y fue el mejor clasificado entre los conjuntos que perdieron la categoría, circunstancia que le otorgaba el primer derecho para cubrir la plaza. La situación tiene además un componente especialmente llamativo: La Unión aseguró su permanencia en la última jornada precisamente con una victoria ante el Puente Genil, resultado que condenó entonces al conjunto rojinegro.

Al ocupar la vacante unionense, el Puente Genil queda adscrito inicialmente al Grupo III, formado por clubes de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Será, por tanto, un nuevo rival para UCAM, Minera, Lorca Deportiva, Yeclano, Cieza e Imperial, salvo que prospere la petición presentada por la entidad cordobesa.

Posible reestructuración

El Puente Genil ha solicitado competir en el Grupo IV por razones geográficas y plantea que el Atlético Albacete pase al Grupo III. Sin embargo, la operación obligaría a realizar más movimientos, con Puertollano, Don Benito y Badajoz entre los clubes afectados. No es una permuta sencilla y cualquier modificación necesitaría la aprobación federativa y el acuerdo de las entidades implicadas.

A día de hoy, el escenario sitúa al Puente Genil en el lugar que dejó La Unión. El Grupo III queda completado y la Región afrontará el curso con seis equipos, pero sin representación unionense.