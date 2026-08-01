El Lorca Deportiva se hace con el Trofeo Ciudad de Totana

El Lorca Deportiva se llevó a sus vitrinas las IV edición del Trofeo Ciudad de Totana tras imponerse al Olímpico de Totana por 1 a 2. Los locales se adelantaron tras meterse el balón su portería el meta Vassilev en un saque de esquina. Empató Talaverón con un golazo de cabeza tras centro de Chus y, cuando restaban cinco minutos, Cellou marcó otro golazo desde dentro del área. Jugador formado en las bases del Lorca Deportiva que lleva dos años sin jugar y que entrena a las órdenes de Sebas López, pero que no tendrá ficha con el club lorquino.

El choque fue un partido típico de pretemporada donde los dos equipos disputaban su primer encuentro en un césped nefasto que perjudicó a ambos. Los locales salieron más motivados, ya que en sus filas militan siete jugadores de Lorca además del técnico.

El partido fue muy físico. Los futbolistas querían ganar todos los duelos y las ocasiones de gol brillaban por su ausencia. Lo más destacado de la primera parte llegó a los treinta minutos cuando el meta lorquinista Ernestas realizó una gran intervención a disparo de falta de Vicente Meca. Nadie mereció más, por lo que se llegó al descanso sin goles.

Los cambios realizados por los técnicos, Sebas López y Paco Lorca, favorecieron más a los visitantes, que empezaron a dominar el partido, aunque fue el equipo totanero el que se adelantó tras un clamoroso error de Vassilev en un córner.

El buen juego del equipo lorquino, con constantes llegadas por los costados, se tradujo en el gol del empate tras un testarazo perfecto de Talaverón. Antes del final, Cellou hizo recordar a los aficionados su mejor versión con un derechazo dentro del área que clavó en la escuadra.

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Partido entretenido que sirvió para que los aficionados de ambos equipos vieran en acción a los numerosos jugadores nuevos de las respectivas plantillas. Se espera que, tanto Olímpico de Totana, que jugó playoff de ascenso a Segunda RFEF, como Lorca Deportiva, que quiere ser de los mejores en su grupo, confirmen los pronósticos.