DeJulius ficha por el Besiktas sin desvincularse del UCAM Murcia

El deporte profesional no entiende a veces de romanticismo, sino de ambición, etapas quemadas y objetivos cumplidos. David DeJulius ya ha cumplido su deseo y su hoja de ruta personal. El talentoso base de Detroit, que maravilló a la afición murciana durante el último curso metiéndose de lleno en el segundo puesto de máximos anotadores de la competición, ha decidido dar un paso más en su carrera. El Besiktas turco ha anunciado oficialmente su contratación.

Para el jugador, la oportunidad respondía a una ambición que entendía innegociable. Tras brillar con luz propia en la Liga Endesa y ganarse a pulso un hueco en el mejor quinteto de la temporada, la llamada del conjunto otomano —con el horizonte de jugar la Euroliga, la máxima competición continental— representaba la cumbre que el director de juego buscaba para su progresión.

Con la satisfacción del deber cumplido en el plano individual y con su objetivo prioritario en mente, el propio jugador quiso despedirse de la que ha sido su casa con un mensaje de agradecimiento: “Gracias, Murcia. Estoy agradecido por el tiempo que hemos compartido y por todo lo que hemos logrado juntos. Siempre guardaré con gratitud los recuerdos, las personas y las experiencias que compartimos”.

Sin acuerdo con el UCAM

Sin embargo, el trayecto hasta cumplir su meta no ha estado exento de turbulencias administrativas y no está claro que esto haya terminado, ya que el UCAM Murcia ha confirmado que no hay acuerdo con el club turco por un jugador que tiene contrato hasta 2028 y, por tanto, el caso sigue judicializado.

La marcha del estadounidense no se produce bajo un escenario de cordialidad entre despachos. Cabe recordar que el pasado 6 de marzo, el propio club universitario y el jugador rubricaron una ampliación contractual que los vinculaba, en teoría, hasta el final de la temporada 2027-2028.

Pocos meses después de estampar aquella firma, la postura del baloncestista dio un giro radical al trasladar a la entidad su voluntad de romper unilateralmente el compromiso para atender la potente oferta de Estambul. Una petición que, tal y como subrayó el UCAM Murcia, en un contundente comunicado oficial hace unos días, "no se ajusta en ningún caso al contenido del contrato firmado".

La entidad murciana activó de inmediato toda su artillería jurídica, iniciando las acciones legales oportunas tanto en la FIBA como ante la jurisdicción competente para salvaguardar sus derechos. Y de momento ese litigio sigue su curso.

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Mientras el Besiktas celebra la llegada de su nuevo director de orquesta, en Murcia queda el sabor agridulce de ver volar a una de sus grandes estrellas por la puerta de atrás, priorizando el jugador su particular ambición deportiva por encima de la estabilidad firmada sobre el papel y, sobre todo, con un caso que todavía, en el aspecto jurídico, acaba de comenzar.