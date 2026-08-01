David Flakus, la primera alegría para Sergi Guilló en el Real Murcia

David Flakus volvió a pisar el césped junto a sus compañeros en la sesión celebrada ayer en Pinatar Arena y dejó la primera imagen verdaderamente tranquilizadora de una pretemporada condicionada por la falta de delanteros disponibles. El esloveno completó el entrenamiento con buenas sensaciones y estrenó un llamativo cambio de imagen, con el pelo teñido de rubio. Todavía no está previsto que participe ante el Eldense hoy, pero su regreso progresivo a la dinámica colectiva supone un avance de enorme valor para Sergi Guilló.

La importancia de este paso se entiende al observar cómo ha transcurrido la última semana. La delantera se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del nuevo cuerpo técnico. Ni Flakus ni Juanto Ortuño han podido trabajar al ritmo del grupo, precisamente los dos futbolistas llamados a ocupar la referencia ofensiva.

Esa carencia se dejó sentir en el estreno frente al Port Vale. El Murcia perdió por 1-0 en Pinatar Arena después de encajar en los primeros minutos y ofreció una actuación todavía espesa, lógica por el momento de preparación, aunque con poca profundidad. Guilló habló de un partido gris y reconoció que su equipo había acumulado demasiados pases sin encontrar la manera de atacar los espacios. Fue solo el primer ensayo, con reparto de minutos y numerosos cambios, pero también una fotografía precisa de la situación actual: el equipo empieza a construir una nueva idea sin disponer todavía de su principal amenaza en el área.

Por eso la vuelta de Flakus tiene un efecto que va mucho más allá de una sesión. En un equipo que pretende alternar sistemas e incluso jugar con dos atacantes, recuperar al esloveno es una necesidad táctica y emocional. Está llamado a ser importante por el esfuerzo económico que se realizó hace un año por él.

La evolución del futbolista, además, confirma el mensaje de tranquilidad que Manolo Sánchez Breis trasladó durante la semana. El director deportivo desmintió los pronósticos más pesimistas y adelantó que Flakus podía comenzar a trabajar con el grupo antes de terminar la semana. La imagen del delantero sobre el césped valida esa previsión. Con Juanto Ortuño el proceso será más lento, pero el club tampoco contempla una ausencia prolongada hasta bien entrada la competición. La consigna es no acelerar de manera irresponsable, pero tampoco alimentar una alarma que desde dentro nunca se ha considerado real.

Eso no significa que la dirección deportiva haya cerrado la carpeta del ataque. El Real Murcia sigue rastreando el mercado para incorporar otro delantero que complete la terna y permita a Guilló disponer de alternativas durante una temporada larga. Breis sostiene que la plantilla está muy avanzada y que solo llegará un futbolista que mejore de verdad lo que ya existe, pero llegará. La necesidad, sin embargo, es evidente: con Flakus y Juanto saliendo de problemas físicos, el tercer atacante tendrá posibilidades reales de ser protagonista.

Desde que arrancó la pretemporada, Flakus ha proporcionado la mejor noticia posible para Sergi Guilló. No está todavía para competir ni conviene convertir un entrenamiento en una recuperación definitiva. Le quedan sesiones, carga física, contacto y minutos progresivos antes de volver a ser el delantero que necesita el Murcia. Pero el primer paso ya está dado.

Ante el Eldense, hoy a las 19:00

El Real Murcia afrontará esta tarde, a las 19:00 en Pinatar Arena, su segundo amistoso de la pretemporada. Después de la derrota por 1-0 ante el Port Vale, el equipo de Sergi Guilló se medirá al Eldense en una prueba más exigente por la categoría del adversario, club de Segunda División, y por su mayor rodaje.

El pasado verano, también en Pinatar Arena, el Murcia venció al Eldense por 3-1 con goles de Álex Schalk, Antxon Jaso y Ekain. Los granas firmaron entonces uno de sus mejores partidos de preparación. Ahora el rival no comparece como equipo de la misma división y el Murcia sigue en construcción y con varios tocados. Enfrente estará Mariano Carmona, atacante murciano cedido por el Córdoba que pasó por el Imperial y alcanzó el primer equipo grana antes de continuar su carrera fuera del club. Su regreso añade un atractivo especial a un amistoso que, más allá del resultado, permitirá al cuadro murcianista seguir su rodaje a menos de un mes del inicio de la competición liguera.