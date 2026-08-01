Baloncesto
El Ciudad de Molina se refuerza con el alero Jeff Solarin, ex del Real Murcia
El club murciano ficha a Jeff Solarin, un alero nacionalizado nigeriano, y refuerza su plantilla de Segunda FEB con varios jugadores experimentados
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El Ciudad de Molina Basket, que volverá a competir en Segunda FEB, ha incorporado al alero Jeff Solarin, que procede del Sant Antoni de Ibiza y que ya jugó en el Región con el Real Murcia Baloncesto. El jugador, que está nacionalizado nigeriano, es un alero de 1,93 metros con una dilatada trayectoria en el baloncesto español tras jugar en Zamora, Chantada y Azuqueca, además de vivir una etapa en Argentina en el Obras Basket de la Liga Nacional. Los pívots Aboubacar Keita y Johan Kody, los aleros Adrián Méndez y Sergi Romero, y el base Connor Dickerson son otros de los fichajes de un equipo que también ha renovado a René Cadme, Tavelli y Fran Voltios.
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