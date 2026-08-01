Carlos Alcaraz inicia la cuenta atrás más deseada

Ciento siete días después de disputar en primera ronda del Open de Barcelona su último partido oficial, Carlos Alcaraz, ahora número 3 del mundo, volvió a entrenarse al aire libre. Fue ayer en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, su club de toda la vida, donde se le pudo ver por primera vez golpear con la derecha como antes de sufrir esa lesión que le ha tenido apartado del circuito ATP desde el pasado mes de abril.

Alcaraz golpea la bola ante la mirada de su hermano. | JUAN CARLOS CAVAL

Hasta la fecha, solo se había podido ver en acción a Alcaraz a través de algunos videos que fue divulgando en sus redes sociales. Todos ellos eran en entrenamientos a cubierto, en unas instalaciones privadas de su propiedad. Pero ayer llegó el momento que todo el mundo estaba esperando.

Alcaraz, fotografiándose con unos seguidores. | JUAN CARLOS CAVAL

Durante la sesión se vio al número 3 del mundo golpear con fuerza con su derecha, por lo que la muñeca que ha provocado que haya estado de baja desde el pasado mes de abril, cuando se retiró tras jugar el partido de primera ronda del Open de Barcelona, ya está totalmente recuperada.

El tenista firma la gorra de un aficionado. | ANTONIO HERNÁNDEZ/REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO

Hace unos días, en las instalaciones privadas donde se ha estado ejercitando hasta el momento, ya se le vio golpear con firmeza y sin limitaciones con la derecha, un hecho que ya disparó las expectativas en torno a su regreso. Pero fue ayer cuando definitivamente se comprobó que Alcaraz está listo para volver a las pistas en el tramo final de la temporada.

Por ello, su reaparición en el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto y donde defenderá título, está ya confirmada. Después estará en el US Open, donde también resultó campeón el pasado año.

Desde el 14 de abril sin jugar

Fue el pasado 14 de abril cuando Alcaraz empezó a sentir molestias en la muñeca derecha. Surgieron después de iniciar la gira de tierra batida con una derrota en la final de Montecarlo y tras un inicio de año espectacular, con victorias en el Abierto de Australia y Doha, además de encadenar dieciséis victorias consecutivas. Ocurrió durante el transcurso del encuentro de primera ronda en Barcelona ante el finlandés Otto Virtanen. Ganó, pero un día después anunció que se retiraba del torneo. «La lesión es más seria de lo que esperábamos», dijo. Desde entonces, todo el proceso de recuperación ha estado marcado por la cautela y también por la ausencia de información en torno a su lesión. La consigna era clara: no arriesgar ni un ápice.

Pocos días después apareció con una férula de protección en su muñeca derecha. Fue en la entrega de los Premios Laureus, en Madrid, donde se le vio por primera vez con ella. Justo antes había anunciado también su renuncia al Masters madrileño.

Las alarmas se dispararon y también las especulaciones sobre la gravedad y el tiempo de duración de su baja. Y se acrecentaron cuando un mes después, el 19 de mayo, comunicó que no estaría en la gira de hierba pese a que aún quedaba tiempo para que comenzara la misma. No jugó ni Queen’s ni Wimbledon, el tercer Grand Salm de la temporada. «Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar», dijo el murciano en ese momento.

Unos quince días después, el tenista difundió un video a través de redes sociales donde se le veía entrenando solo con el brazo izquierdo. Posteriormente, para ir recuperaron la movilidad en la muñeca derecha, lo hizo con una raqueta sin cuerdas. Y finalmente, en los últimos días ya se le vio ejercitándose a un alto nivel y ejecutando golpes de derecha sin limitación.

Alcaraz, fotografiándose con unos seguidores. | / Juan Carlos Caval

Con su nuevo look con rastas y una sonrisa, apareció ayer Alcaraz por el Club de Campo junto a todo su equipo técnico, que siguió con atención el desarrollo de una sesión donde se le vio en un buen estado de forma pese a la larga inactividad. La carga de trabajo irá incrementándose en los próximos días de cara a ese regreso ya confirmado en Cincinnati, donde el año pasado fue campeón después de una final donde Jannik Sinner se retiró a la media hora de juego.

Feliz y firmando autógrafos

El tenista, que después de la jornada de trabajo en pista, estuvo tratándose con su fisioterapeuta en el Club de Campo. A la salida estuvo firmando autógrafos a socios jóvenes y mayores que le esperaban antes de abandonar las instalaciones.

El esperado regreso de Carlos Alcaraz será en pista rápida, una superficie donde ha logrado numerosos éxitos. Será la sexta participación del murciano en el torneo estadounidense, donde en dos ocasiones cayó en segunda ronda (2021 y 2024), en otra fue cuartofinalista (2022), el año en el que se proclamó por primera vez campeón del US Open, y en otra finalista (2023), donde sucumbió tras casi cuatro horas de partido frente a Novak Djokovic. En la única ocasión en la que salió campeón fue en 2025, por lo que este año defenderá mil puntos.

Noticias relacionadas

Con solo el rodaje de Cincinnati tendrá que afrontar el último Grand Slam del año el ganador del Abierto de Australia. Será del 30 de agosto al 13 de septiembre, donde también resultó ganador en 2025, por lo que las opciones de recuperar distancias con Alexander Zverev, que ahora es segundo en el ranking con 80 puntos más que el murciano, pasan porque el alemán, que el año pasado fue semifinalista en Cincinnati y cayó en tercera ronda en Nueva York, firme peores resultados. La distancia con Jannik Sinner en estos momentos es de 5.370 puntos, por lo que el italiano será el líder mundial aún durante mucho tiempo.