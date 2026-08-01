Fútbol
El Águilas refuerza su ataque con el fichaje de Usher Lobede
El cuadro costero suma su noveno fichaje con el extremo de 21 años, que llega cedido por el Cádiz CF y con opción de recompra
El delantero Lobede se ha convertido en la novena incorporación del Águilas FC, tras los fichajes de Iván Martínez, Fromsa, Revuelta, Adri Heredia, Merchán, Josema Raigal, Gonzalo Serrano y la cesión de Serpeta. Usher Lobede es un extremo de 21 años que aterriza en el equipo costero tras jugar los últimos meses cedido en el Atlético Sanluqueño de Primera Federación, cedido por el Cádiz CF. La operación final se ha cerrado entre la entidad blanquiazul y el cuadro cadista, que se reserva una posible opción de recompra y el porcentaje de una hipotética venta futura.
Usher Lobede, de raíces ecuatoguineanas, nació en Zaragoza el 20 de diciembre de 2004 y se formó en las bases del propio Real Zaragoza (rival esta temporada del Águilas en el Grupo II), con cuyo equipo juvenil compitió en División de Honor hasta finales de 2022. Hizo lo propio con el C.D. Ebro Sub-19, antes de dar el salto profesional y debutar en la Tercera aragonesa con el Club Deportivo Belchite 97. Allí, pasaría dos años completos, registrando en el último de ellos diez goles en un total de 33 apariciones.
El equipo sénior del ya citado Club Deportivo Ebro, en Segunda Federación, fue el siguiente paso de su trayectoria. Sus tres tantos en 17 partidos de la primera vuelta de la pasada campaña llamaron la atención de la Dirección Deportiva del Cádiz, que en el último mercado de invierno le reclutó como posible apuesta de futuro y le cedió al Atlético Sanluqueño de Primera RFEF, donde firmó un gol en 13 encuentros.
- Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
- Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
- Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
- El detenido por poner una cámara oculta para grabar a mujeres en el baño en Murcia es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena
- Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
- Desmantelada una clínica de estética ilegal que ofrecía tratamientos sin titulación en la Región de Murcia
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Centenares de migrantes comienzan a regresar a Marruecos por el espigón fronterizo
- Carlos Alcaraz se ejercita en El Palmar, un paso más para su vuelta a la competición oficial