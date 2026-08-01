El Águilas refuerza su ataque con el fichaje de Usher Lobede

El delantero Lobede se ha convertido en la novena incorporación del Águilas FC, tras los fichajes de Iván Martínez, Fromsa, Revuelta, Adri Heredia, Merchán, Josema Raigal, Gonzalo Serrano y la cesión de Serpeta. Usher Lobede es un extremo de 21 años que aterriza en el equipo costero tras jugar los últimos meses cedido en el Atlético Sanluqueño de Primera Federación, cedido por el Cádiz CF. La operación final se ha cerrado entre la entidad blanquiazul y el cuadro cadista, que se reserva una posible opción de recompra y el porcentaje de una hipotética venta futura.

Usher Lobede, de raíces ecuatoguineanas, nació en Zaragoza el 20 de diciembre de 2004 y se formó en las bases del propio Real Zaragoza (rival esta temporada del Águilas en el Grupo II), con cuyo equipo juvenil compitió en División de Honor hasta finales de 2022. Hizo lo propio con el C.D. Ebro Sub-19, antes de dar el salto profesional y debutar en la Tercera aragonesa con el Club Deportivo Belchite 97. Allí, pasaría dos años completos, registrando en el último de ellos diez goles en un total de 33 apariciones.

El equipo sénior del ya citado Club Deportivo Ebro, en Segunda Federación, fue el siguiente paso de su trayectoria. Sus tres tantos en 17 partidos de la primera vuelta de la pasada campaña llamaron la atención de la Dirección Deportiva del Cádiz, que en el último mercado de invierno le reclutó como posible apuesta de futuro y le cedió al Atlético Sanluqueño de Primera RFEF, donde firmó un gol en 13 encuentros.