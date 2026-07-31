El Zambú Pinatar moviliza a su afición con la campaña «El equipo del pueblo»

El Zambú Pinatar ya ha puesto en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026-2027. Bajo el lema «El equipo del pueblo», la entidad quiere reforzar la unión entre la plantilla y una afición que se ha convertido en una parte fundamental del crecimiento deportivo experimentado por el club durante los últimos años.

La nueva campaña llega después de una temporada en la que el conjunto pinatarense volvió a demostrar que está preparado para competir con los mejores equipos de Segunda División. El Zambú terminó la fase regular en la zona alta, superó al Málaga en la primera eliminatoria del ‘playoff’ y disputó ante Wanapix la final por el ascenso. El sueño se escapó en el tercer encuentro, decidido en Zaragoza durante la prórroga, pero el rendimiento ofrecido confirmó la capacidad del proyecto para volver a pelear por una plaza en la máxima categoría.

Con ese objetivo, el club pretende que el pabellón Príncipe de Asturias mantenga el ambiente de las grandes ocasiones. Los precios de la campaña presentan una diferencia de 20 euros entre quienes renueven su carnet y las nuevas altas.

El abono adulto para los laterales Este y Oeste cuesta 115 euros en renovación y 135 euros para los nuevos abonados. En la zona de fondo, las cantidades son de 110 y 130 euros, respectivamente. Los jugadores o miembros adultos del club incluidos en la modalidad #CFSFactory podrán renovar por 100 euros en lateral y 95 en fondo, mientras que las nuevas altas costarán 120 y 115 euros.

La entidad también reserva tarifas para los aficionados más jóvenes. El abono infantil, dirigido a niños y jóvenes de entre 3 y 17 años, tiene un precio de 75 euros para renovaciones y 95 para nuevas inscripciones en los laterales. En fondo, las cantidades bajan hasta los 70 y 90 euros. Para los integrantes de la cantera #CFSFactory, el carnet costará 60 euros en renovación y 80 en nueva alta, independientemente de la ubicación.

Jubilados, pensionistas, desempleados y estudiantes podrán acogerse al abono especial. En lateral, su precio será de 95 euros para los actuales socios y de 115 para los nuevos; en fondo, las tarifas serán de 90 y 110 euros.

La campaña incluye igualmente un paquete familiar para dos adultos y sus hijos menores de 14 años. Esta modalidad cuesta 280 euros en renovación y 300 en nueva alta para los laterales, mientras que en fondo se fija en 270 y 290 euros. La opción VIP Gold, disponible por 200 euros para renovaciones y 220 para nuevas altas, incorpora además dos camisetas oficiales de regalo: una del primer equipo y otra del filial.

El Zambú Pinatar afrontará el nuevo curso con la intención de transformar la decepción del último play off en un nuevo impulso. La continuidad de buena parte del bloque, la incorporación de refuerzos y la apuesta por jugadores identificados con la entidad mantienen elevada la ambición de un club que ya no se conforma únicamente con competir en Segunda.

Con «El equipo del pueblo», la entidad lanza un mensaje directo a San Pedro del Pinatar: el próximo intento de alcanzar Primera División lo quiere con las gradas llenas.