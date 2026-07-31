La Unión Atlético, el último cadáver del fútbol regional

La historia del FC La Unión Atlético ha llegado a su fin. La dirección del club no ha inscrito al club blanquiazul en Segunda RFEF como equipo de la Región de Murcia para competir. El reciente manotazo de la RFEF, denegando definitivamente la inscripción del CD Unión Malacitano en la cuarta categoría y la decisión de no querer competir en suelo regional, como hizo este pasado curso, pone fin al desastroso proyecto encabezado por Daniel Pastor. Este final no es sino la crónica anunciada de un desatino histórico que enlaza directamente con el frágil equilibrio de nuestro balompié territorial. El proyecto deportivo que nació en La Unión y pretendía mudar su alma, su escudo y su categoría a suelo malagueño se ha estrellado contra el muro de la legalidad federativa.

La resolución del Juez Único de Competiciones, ratificada este verano de 2026, ha puesto negro sobre blanco lo que ya hizo hace doce meses. El traslado de La Unión Atlético hacia la Costa del Sol bajo la denominación de Unión Malacitano constituyó un movimiento de ingeniería jurídica que la RFEF ha catalogado como inviable. Con el rechazo definitivo a su recurso, el sueño malacitano se apaga fulminantemente y obliga a la entidad, si quiere competir, a partir desde la última categoría territorial andaluza, convirtiendo la ambiciosa mudanza en un naufragio sin paliativos.

Una historia interminable

Este episodio resuena con una dolorosa melodía conocida en el mapa futbolístico murciano, una tierra donde los cambios de domicilio, las fusiones y las compraventas de plazas han sido el pan nuestro de cada día desde los años de la burbuja inmobiliaria.

El ejemplo más evidente de este desparpajo mercantilista se remonta a 2007, cuando Quique Pina decidió vender el Ciudad de Murcia a Carlos Marsá, quien trasladó el domicilio social del club a Granada para convertirlo en el Granada 74. Las peripecias geográficas y las muertes cruzadas han sacudido de forma especial a localidades como Lorca, Jumilla o Caravaca.

En Lorca, la desaparición del histórico Lorca Deportiva dio paso a un carrusel de parches: el Lorca Deportiva CF que rozó la élite con Unai Emery sucumbió a las deudas, lo que propició que en 2010 el empresario Cristóbal Sánchez comprara y trasladara al Sangonera Atlético para rebautizarlo como Lorca Atlético, obligando al caduco Lorca Deportiva a un exilio en Totana bajo el nombre de LD Olímpico que duró apenas nueve jornadas. Años después, la historia se repetiría con el efímero paso de La Hoya Lorca convertida en Lorca FC bajo propiedad china. El actual Lorca Deportiva sí que parece tener un futuro prometedor.

En Jumilla, el guion no fue menos dramático. Tras el descenso y desaparición del Jumilla CF en 2011, la solución exprés consistió en alquilar la plaza en Tercera del desahuciado Moratalla, pariendo un FC Jumilla que logró ascender a Segunda B y tener propietarios asiáticos antes de colapsar.

Aún más rocambolesco fue el caso de Caravaca: en 2011, el club se mudó a La Unión —quedándose una plaza que había perdido su filialidad con el Cartagena— en una huida que terminó en la disolución total. Ese verano La Unión siguió siendo protagonista, ya que los dirigentes compraron al Puente Tocinos y lo trasladaron a la ciudad minera. Duró hasta 2018 y ese año apareció el actual FC La Unión Atlético, tras otro traslado, en este caso el del FC Pinatar. El círculo se cierra este verano de la peor manera.

Este mismo verano el CD Cotillas asumió los erechos federativos de El Palmar y se llevó el club a Las Torres de Cotillas para competir en Tercera Federación.

El portazo de la RFEF al Unión Malacitano envía un mensaje a los despachos tanto de la Región de Murcia como de toda España: los artificios mercantiles y las mudanzas ya no tienen cabida para reescribir el mapa geográfico alterando el mérito sobre el césped. La muerte de este proyecto en Málaga y su desconexión definitiva con La Unión deja una profunda lección moral. Veremos si se aprende.