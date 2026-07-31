El UCAM Murcia CB desvela la camiseta '45 Estrellas' con diseño de Air Jordan para la temporada 2026-2027

El UCAM Murcia CB ha presentado a través de las redes sociales su nueva camiseta titular para la temporada 2026-2027, que lleva el color de la bandera de la Región y en la misma se rinde homenaje a todos los municipios de la Comunidad Autónoma, de ahí el nombre ‘45 Estrellas’. “La equipación nace como un homenaje a los 45 municipios que componen la Región de Murcia y convierte la identidad regional en el principal elemento de su diseño”, dice la nota de prensa.

“La primera equipación toma como inspiración el estandarte de la bandera de la Región de Murcia, reforzando la voluntad del conjunto universitario de representar y abanderar a toda la comunidad dentro y fuera de España. El diseño combina el granate y el dorado, dos colores directamente vinculados con los símbolos regionales”, añade.

Los aficionados podrán comprar la camiseta en tres versiones. La Special incluirá en la espalda el nombre de los 45 municipios, sustituyendo la personalización habitual de nombre y dorsal. La Player Version, asimismo, permitirá personalizar gratuitamente la camiseta con el nombre y el número elegidos, mientras que la Official Version irá sin los patrocinadores oficiales.

Entre los detalles de la prenda destaca la presencia de la bandera de la Región de Murcia en la etiqueta inferior y la incorporación de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, reconocimiento concedido al club el pasado mes de junio.

“Con ‘45 Estrellas’, el UCAM Murcia CB vuelve a situar a la Región de Murcia en el centro de su identidad, estrenando una camiseta que une tradición, territorio y sentimiento de pertenencia para representar a los 45 municipios durante la temporada 26/27”, dice el club.

La nueva equipación está diseñada por primera vez por Air Jordan, marca ligada a una leyenda del baloncesto como Michael Jordan. El logo del mítico ‘Jumpman’ apareció por primera vez en la camiseta en el partido de la última jornada de la temporada regular de la pasada temporada.

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No es la primera vez que el club realiza un guiño a la Región. El Parque Regional de Calblanque o los Caballos del Vino de Caravaca han aparecido en algunas de las camisetas lanzadas en los últimos años.