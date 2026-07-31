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Fútbol

La RFEF confirma la inscripción del FC Cartagena

La Real Federación Española de Fútbol ha validado la documentación del club cartagenero, que competirá en la categoría de bronce nacional

Alejandro Arribas y Víctor Alonso en la última rueda de prensa del presidente albinegro

Alejandro Arribas y Víctor Alonso en la última rueda de prensa del presidente albinegro / LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUNIZ

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Paco Sarabia

Paco Sarabia

La incertidumbre administrativa toca oficialmente a su fin. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado la inscripción del FC Cartagena en la Primera RFEF para la temporada 2026-2027.

La entidad llevaba semanas operando en el escenario competitivo y la planificación deportiva bajo la premisa de competir en la categoría de bronce del fútbol nacional. No había dudas de que así sería, pero el retraso de la confirmación oficial había generado una lógica expectación y cierta tensión.

La resolución valida la documentación cumplimentada por el club cartagenero, por lo que tanto el primer equipo en Primera Federación como el filial en la Tercera RFEF están oficialmente inscritos.

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Con el aval federativo ya en la mano, el club cartagenero afronta el tramo final de la pretemporada con la absoluta tranquilidad de tener la casa en orden y el marco normativo completamente blindado para encarar los retos del nuevo curso en la Primera RFEF. Ahora ya solo se hablará de lo deportivo.

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