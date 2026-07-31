Renato espera volver con el Jimbee Cartagena a finales de septiembre

El Jimbee Cartagena confía en recuperar definitivamente a finales de septiembre a uno de los jugadores que apenas pudo disfrutar durante la pasada temporada. Renato Lopes encara la recta final de la recuperación de la grave lesión de rodilla sufrida en el inicio del curso anterior y trabaja con el objetivo de incorporarse progresivamente a los entrenamientos dirigidos por Duda.

La vuelta del ala internacional español tendrá casi el efecto de un nuevo fichaje para el conjunto cartagenero. Renato llegó a Cartagena después de completar tres temporadas de gran nivel en el Jaén Paraíso Interior, pero una lesión sufrida en la primera jornada le impidió demostrar las cualidades por las que el club decidió incorporarlo. Su participación con la camiseta del Jimbee quedó reducida a unos minutos antes de iniciar un largo proceso médico y deportivo.

El contratiempo se produjo el 5 de septiembre, en la pista del Palma Futsal. Cuando restaban cuatro minutos para el final del encuentro, una acción fortuita provocó una lesión en su rodilla izquierda. Las pruebas confirmaron una fractura-avulsión del polo inferior de la rótula con afectación del tendón rotuliano, una dolencia que obligó al jugador a pasar por el quirófano tres días después.

La previsión inicial situaba el periodo de recuperación alrededor de los seis meses. Sin embargo, la evolución no fue la esperada y Renato continuó alejado de las pistas cuando ya se había cumplido ese plazo. Las molestias persistentes en el tendón rotuliano llevaron al futbolista a someterse a una segunda intervención a mediados del pasado mes de mayo. La operación permitió retirar parte del material empleado en la primera cirugía y limpiar la zona afectada.

Desde entonces el jugador trabaja en sesiones de mañana y tarde para recuperar la fuerza y la masa muscular perdidas, especialmente en el cuádriceps. Durante el verano apenas ha interrumpido su preparación y ha mantenido un seguimiento constante por parte de los servicios médicos y físicos del Jimbee. Incluso durante su estancia en Burela estuvo acompañado durante varios días por Darío Franco, preparador físico del club cartagenero.

El plan previsto contempla una incorporación gradual. Renato comenzará realizando trabajo individual sobre la pista para recuperar automatismos relacionados con las frenadas, los cambios de dirección y los movimientos específicos del fútbol sala. Después de ese periodo de adaptación, que podría prolongarse durante algo más de una semana, se integrará en las sesiones colectivas. La fecha marcada como referencia se sitúa a finales de septiembre.

Su recuperación también tiene importancia en la configuración de la plantilla. Jimbee tuvo que reaccionar ante su larga ausencia y fichó en su lugar a Juninho, una incorporación destinada a cubrir el vacío dejado en la rotación por el internacional español. Ahora, el regreso de Renato permitirá al cuerpo técnico recuperar un perfil diferente, con capacidad para desequilibrar desde el ala, aportar velocidad y aumentar las alternativas en ataque.

No será una incorporación menor dentro de un verano con escasos movimientos en el capítulo de altas. El único fichaje especialmente destacado ha sido el de Agustín Plaza, jugador que actúa como cierre y que llega para reforzar una posición distinta. Por ello, la vuelta de Renato puede convertirse en la principal novedad ofensiva de un Jimbee que mantiene la base del equipo y que volverá a afrontar una temporada cargada de objetivos.