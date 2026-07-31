Un muro báltico para el UCAM Murcia: el meta Rimvydas Kiriejevas cierra la portería universitaria

El mercado estival sigue su curso y el UCAM Murcia CF acaba de dar un nuevo paso para apuntalar su plantilla de cara a la ilusionante campaña 2026-2027. La dirección deportiva ha pescado en las Islas Baleares para hacerse con los servicios de Rimvydas Kiriejevas (Vilnius, 2004), un joven guardameta que llega para revolucionar la competencia bajo los palos del estadio La Condomina.

Lejos de ser una apuesta al azar, el nuevo arquero universitario llega con la moral por las nubes. La pasada campaña fue de consolidación absoluta para él: arrancó curtiéndose a préstamo en la SD Ibiza sumando minutos de calidad, y en el tramo crítico de la temporada fue repescado por el RCD Mallorca "B". Con el conjunto bermellón acabó celebrando un merecido ascenso a Segunda Federación, demostrando que sabe manejar la presión en los momentos decisivos.

Un portento físico con galones internacionales

Quienes han seguido su evolución destacan de Kiriejevas, de 22 años, que es un auténtico gigante en el área. Su imponente envergadura le permite reinar en el juego aéreo, un factor diferencial y vital en el fútbol de barro. A su fortaleza física hay que sumarle unos reflejos felinos y, sobre todo, una madurez atípica para su edad a la hora de ordenar a la zaga y transmitir seguridad a sus defensas.

Y es que el roce competitivo del lituano trasciende nuestras fronteras. Ha defendido la elástica de su país en todas las categorías formativas hasta convertirse en un habitual de las listas de la selección Sub-21 de Lituania, con la que ha sumado experiencia de oro en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa.

Forjado en las mejores fábricas del país

El bagaje del nuevo guardameta azul y dorado rebosa talento cultivado en algunas de las canteras más exigentes de España. Aterrizó en nuestro fútbol en el verano de 2020 de la mano del Villarreal CF. En Miralcamp quemó etapas a velocidad de crucero y, tras ser cedido al CD Roda, llegó a debutar en Tercera División teniendo tan solo 17 años, codeándose ya con el fútbol sénior.

Esa precocidad no pasó desapercibida para el RCD Espanyol, que lo reclutó en la 2022/23 para su División de Honor, dándole más tarde la oportunidad de dar el salto al filial perico en Segunda RFEF. En 2024 hizo las maletas hacia Mallorca, donde terminó de explotar sus virtudes.

Ahora, Rimvydas Kiriejevas desembarca en el proyecto del UCAM Murcia asumiendo el reto de defender uno de los arcos más exigentes de la categoría. En principio parte como suplente, pero le peleará el puesto a Álex Lázaro. Una incorporación que mezcla presente y futuro.