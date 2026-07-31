Muere Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano

Día triste para el fútbol italiano y mundial. Franco Baresi ha fallecido a los 66 años, tal como ha comunicado el propio Milan a través de un comunicado. En los últimos días, había empeorado su salud y el club italiano tuvo que intervenir para desmentir su fallecimiento, aunque confirmó el momento delicado que atravesaba su vicepresidente honorario.

"La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia", reza el comunicado.

Baresi fue una de las grandes figuras del fútbol italiano en las últimas décadas del siglo XX. Un defensor descomunal que lideró tanto al Milan como a la Selección italiana en la consecución de sus éxitos. Con el club 'rossonero' alzó hasta tres Ligas de Campeones (1989, 1990, 1994) y en dos ocasiones la Copa Intercontinental.

En el ámbito nacional, durante sus veinte temporadas en Milán, conquistó seis títulos de la Serie A, además de dos campeonatos de la Serie B en los años en los que el club descendió, permaneciendo siempre al lado de la entidad. También levantó cuatro Supercopas de Italia, consolidándose como el gran capitán de una de las épocas más gloriosas que se recuerdan del conjunto italiano.

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Con la selección italiana, Baresi también dejó una huella imborrable. Formó parte del combinado que conquistó el Mundial de España 1982 y, años más tarde, fue el capitán de la Italia que alcanzó la final del Mundial de Estados Unidos 1994. A nivel individual recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Balón de Plata de 1989, su inclusión en el FIFA 100 elaborado por Pelé y el premio al Futbolista del Siglo de la Serie A.

Fuente: Sport