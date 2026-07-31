El Johor avisa al FC Cartagena que tiene trabajo por delante

El Cartagonova fue el escenario del segundo encuentro de pretemporada del FC Cartagena y, por lo tanto, de otra tanda de probaturas tácticas. El choque fue lo que cabe esperar del segundo amistoso de un equipo que aún está en construcción: muchos errores puntuales y la sensación de que todavía se necesita tiempo para engranar la maquinaria. El resultado, 0-2, es anecdótico, pero sí supone un aviso del trabajo que aún queda por delante.

Para la cita, Íñigo Vélez dispuso de inicio un clásico 4-3-3. El técnico vasco calibró fuerzas sobre la pizarra apostando por un once híbrido, una mezcla entre aquellos futbolistas llamados a ser titulares este curso y piezas secundarias que apuran sus opciones para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

El partido no tardó en revolucionarse. Le costó entrar en calor al conjunto albinegro y el bloque visitante saltó al verde con una marcha más de intensidad. Fruto de ese empuje inicial, el Johor tuvo dos acercamientos de mucho peligro en los primeros compases. Un aviso serio para un Cartagena que necesitó minutos de reajuste para cogerle el pulso al ritmo. Emergió entonces la figura de Abdel Lah, activo y eléctrico desde el perfil zurdo. El extremo tuvo las primeras acometidas del conjunto albinegro.

Con el paso de los minutos y la llegada de la obligada pausa de hidratación, el guion volvió a dar un giro. El calor pesaba en las piernas y el Johor recuperó el timón del encuentro, creciendo con posesiones más largas y obligando al Cartagena a replegarse. En ese tramo de agobio, los locales se encomendaron a la pausa y criterio de Toni Villa, encargado de poner cordura, templar los ánimos y buscar la salida de balón para intentar zafarse del acoso rival y construir con sentido. Con el pitido que señalaba el camino hacia los vestuarios, el marcador lucía un 0-0 que dejaba abiertas todas las incógnitas.

Errores tras la reanudación

El guion comenzó a torcerse muy pronto en el segundo acto. A la salida de un saque de esquina, la pizarra visitante hizo estragos. Óscar Arribas, un viejo conocido de la parroquia albinegra, le ganó la partida con picardía a su par en el corazón del área para conectar un testarazo inapelable que supuso el 0-1. Un mazazo que rompía la igualdad inicial y premiaba la fe del cuadro asiático.

Herido en su orgullo, el Cartagena reaccionó tirando de casta y encontró un faro en la manija de Pablo de Blasis. El veterano centrocampista argentino se echó el equipo a la espalda y comandó la reacción local, erigiéndose indiscutiblemente como el mejor de los blanquinegros en este segundo periodo. De sus botas nació la jugada más clara para los locales: una clamorosa triple ocasión consecutiva en la que el balón se resistió caprichosamente a cruzar la línea de gol, perdonando el empate que tanto merecían los locales en ese tramo.

Con el Cartagena volcado en busca de las tablas, el Johor aprovechó los espacios dejados a la espalda para dar la estocada definitiva. En un nuevo despiste colectivo de la zaga local, Guilheme aprovechó un balón al espacio, quebró con clase al guardameta Jhafets en el mano a mano y firmó el 0-2, sentenciando virtualmente el amistoso. A partir de ahí, el encuentro transcurrió a remolque para los intereses cartageneros. Con un Richarte voluntarioso, el cuadro de Íñigo Vélez lo intentó con más corazón que cabeza.

El pitido final sella un 0-2 que deja claro que al conjunto albinegro le queda mucho trabajo por delante en los despachos y sobre el césped. Toca corregir errores, afinar la maquinaria defensiva y recuperar la pegada antes de que la competición oficial enseñe los dientes.