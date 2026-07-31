Fermín Aldeguer retrasa su regreso a MotoGP tras una lesión de espalda

La temporada de Fermín Aldeguer, el mejor novato de MotoGP en 2025, está siendo complicada. Comenzó con una grave lesión provocada por una fuerte caída sufrida en enero mientras entrenaba en Valencia en el circuito de Jorge Martínez Aspar. Por tal motivo, tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido de una fractura del fémur. Se perdió el estreno en Tailandia, pero ya corrió el segundo gran premio en Brasil y logró su primer y único podio en Cataluna -fue segundo-. Pero en Assen, tras una caída en la que arrastró su espalda por la grava y el asfalto, sufrió una fractura de la vértebra T7. El piloto del Team Gresini no pudo disputar la prueba holandesa y también fue baja en el Gran Premio de Alemania, el último antes del parón veraniego.

Fermín Aldeguer, en el podio del Gran Premio de Cataluña. | / DANI BARBEITO/SPORT

Su equipo confiaba en su regreso la próxima semana con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (7 al 9 de agosto), el circuito donde logró el primer triunfo de su carrera deportiva cuando estaba en Moto2. Pero el Team Gresini informó que la vuelta a los circuitos tendrá que esperar al menos hasta el 30 de agosto en MotorLand Aragón. Su puesto en el trazado británico lo ocupará Iker Lecuona, quien ya sustituyó dentro del Gresini Racing a Álex Márquez cuando el catalán estuvo ausente en dos citas tras pasar por el quirófano por un accidente en Montmeló.

Está previsto que Fermín Aldeguer reciba el alta médica el próximo 15 de agosto, pero el piloto de La Ñora ya está trabajando intensamente para estar en el mejor estado físico cuando se pueda subir definitivamente en la moto. La idea inicial era regresar tras el parón, pero los médicos han preferido no arriesgar y esperar unas semanas más antes de volver a la actividad.

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En 2027, en el VR46

Aldeguer, que tiene contrato por dos temporadas más con Ducati, es uno de los pocos pilotos de la parrilla que aún no tiene definido oficialmente su destino el próximo año. Sin embargo, ya es de sobra conocido en el paddock que será uno de los integrantes del VR46 que dirige Valentino Rossi y que tiene como manager a Pablo Nieto. La renovación del acuerdo con Ducati hasta al menos 2029 para ser equipo satélite es lo que propiciará la llegada de Aldeguer, que es piloto de la fábrica italiana.