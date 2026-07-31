El delantero, la guinda del pastel de Real Murcia y FC Cartagena

Se han dejado tanto el Fútbol Club Cartagena como el Real Murcia la guinda del pastel para el final. En este caso, el pastel es la confección de sus plantillas y la guinda es un delantero para cada uno. Ambos conjuntos tienen jugadores en punta, pero ambos necesitan un perfil más. Un perfil diferencial en cuanto a los objetivos goleadores. Sólo falta un ariete para que Javier Hernández -en clave albinegra- y Manuel Sánchez Breis -por la parte grana- echen la firma a su trabajo de todo el verano.

Le falta al Cartagena la pieza que termina el puzle. No sólo porque completa un equipo en el que todas las posiciones están dobladas, sino también porque da sentido a todo el trabajo en este mercado de fichajes. Porque sin gol, de nada vale la continuidad del bloque del año pasado. Sin gol, no sirve la solidez defensiva. Sin gol no importa cuánto desborden los extremos albinegros. El gol lo es todo y así lo ha disfrutado y sufrido la parroquia cartagenerista en los últimos años.

Marcelo, fichado este verano por el Cartagena para el ataque / Iván Urquízar

Tiene el Cartagena a Marcelo dos Santos y a Ibán Ribeiro, los dos fichados este verano, pero desde Rubén Castro no ve el Cartagonova un jugador que haga 20 goles por temporada. Los hizo el canario en un rendimiento espectacular ya en el ocaso de su carrera. Pero desde entonces ha sufrido el Cartagena una gran sequía. En los últimos dos cursos, ningún jugador albinegro ha superado los 6 tantos. Álex Millán (6), Yanis Rahmani (6), Luismi Redondo (6) o Luis Muñoz (5) han sido los máximos artilleros, muy lejos de las mejores cifras de la categoría.

Por su parte, el Real Murcia transita por una situación similar en las últimas temporadas. Hace año y medio llegó David Flakus para poner fin al problema con el gol y lo hizo durante la segunda vuelta del curso 24-25, en la que marcó 7 tantos. Juan Carlos Real (6), Pedro Benito (6) o Pedro León (4) no podían cargar con el peso del gol. Sin embargo, cuando más se esperaba del esloveno, menos convenció por sensaciones y cifras. Cerró el casillero de tantos de esta última campaña con 11. Otros 6 hizo Pedro Benito, que no continuará de grana, y 5 consiguió el extremo Joel Jorquera, que sí continúa en la disciplina murcianista.

Es por ello por lo que ahora busca el Real Murcia un futbolista que convierta en gol todo lo que toca. Que ponga en ventaja al equipo. Que gane puntos y partidos para llevar al conjunto de Sergi Guilló a lo más alto de la tabla. Ya suenan varios nombres y Manolo Breis trabaja a destajo para conseguir la opción más beneficiosa.

Nombres en clave grana

Según la información de La7 TV, el Real Murcia tantea a Víctor Mingo, delantero centro que jugó en el Arenteiro la pasada temporada y que ha firmado con el Real Oviedo para las próximas dos temporadas. Por supuesto, esta opción se contemplaría como una cesión, pero el problema es que no es el conjunto grana el único interesado. Tiene muchas ‘novias’ el delantero en la categoría de bronce y no será sencillo convencerlo.

La otra opción que maneja el Real Murcia, según ORM, es la de Nikolay Obolskiy. Jugador ruso de 29 años que ha finalizado contrato con el Córdoba y se encuentra sin equipo. Marcó 9 goles en su última temporada en Primera RFEF, con el Ibiza, pero su paso por Segunda División con el cuadro andaluz no ha ido como se esperaba. Sólo ha marcado 3 goles en 44 partidos y no ha sido titular.

Sigilo albinegro

Al otro lado del puerto de la cadena no suenan nombres. La dirección deportiva trabaja con sigilo para convencer a sus opciones sin que nadie se las pueda arrebatar con un mejor contrato. El club del Cartagonova tiene muy cerrado el círculo de opciones para el puesto de delantero centro. Tanto, que podría tener ya elegido el nombre que se imprimirá sobre la camiseta albinegra del número 9. No obstante, aún no tiene la operación cerrada el cuadro cartagenerista.

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Aún quedan días de verano, como decía aquella canción de Amaral, y, por tanto, también de mercado de fichajes. Un mercado que cierra el próximo 1 de septiembre y que tendrá seguro un revuelo en sus últimas horas. Una estrategia es la de incorporar cuanto antes al hombre encargado de hacer los goles de tu equipo. Otra es la de esperar acontecimientos y tratar de ‘pescar’ en río revuelto. FC Cartagena y Real Murcia no buscan un pez, pero sí la guinda con la que terminar su pastel.