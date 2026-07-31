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Fútbol

Definidos los horarios de la Supercopa de España: ElPozo Murcia, en la primera semifinal

El cuadro murciano se mide a Palma Futsal

El torneo se disputa entre el 5 y 6 de septiembre en el Palau Blaugrana

Las imágenes de ElPozo Murcia - Barça

Las imágenes de ElPozo Murcia - Barça / Francisco Peñaranda

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Paco Sarabia

Paco Sarabia

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficiales este viernes los horarios de la Supercopa de España de Fútbol Sala, y ElPozo Murcia ya tiene marcada en rojo su hoja de ruta hacia el primer gran título de la temporada.

El conjunto murciano estará en el partido inaugural del torneo. El conjunto dirigido por Josan González se medirá en el Palau Blaugrana al siempre exigente Palma Futsal el sábado, día 5 de septiembre, a las 13:30 horas. Un horario de mediodía que servirá para abrir boca en un fin de semana de auténtico infarto para la afición murciana, que espera ver a su equipo dar el primer golpe sobre la mesa y conseguir levantar un título, nueve años después.

En caso de superar este duro escollo balear, ElPozo Murcia se ganará el ansiado billete para la final, programada para el domingo 6 a las 16:15 horas.

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El posible rival en la lucha definitiva por el trofeo saldrá del segundo cruce de semifinales. Tras el partido de los murcianos, el sábado a las 16:15 horas, saltarán a la pista el Barça y el Jaén Paraíso Interior para definir al otro finalista.

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