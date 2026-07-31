Carlos Alcaraz se ejercita en El Palmar, un paso más para su vuelta a la competición oficial

El esperado regreso de Carlos Alcaraz al circuito ATP está ya a la vuelta de la esquina. Y un síntoma de ello es que este viernes, por primera vez, ha entrenado en las pistas de la Real Sociedad Club de Campo, en El Palmar. Hasta la fecha lo había hecho a cubierto en unas instalaciones privadas, pero ya ha dado un paso más.

Durante la sesión se ha visto al número 3 del mundo golpear con fuerza con su derecha, por lo que la muñeca que ha provocado que haya estado de baja desde el pasado mes de abril, cuando se retiró tras jugar el partido de primera ronda del Open de Barcelona, ya está totalmente recuperado.

Hace unos días, en las instalaciones privadas donde se ha estado ejercitando hasta el momento, ya se vio al murciano golpear con firmeza y sin limitaciones con su mano derecha, un hecho que ya disparó las expectativas en torno a su regreso. Pero ha sido hoy cuando definitivamente se ha comprobado que Alcaraz está listo para volver para el tramo final de la temporada.

Por ello, su vuelta a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnatti, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto y donde defenderá título, está ya confirmado. Después estará en el US Open, donde también resultó campeón el pasado año.

Fue el pasado 14 de abril cuando Alcaraz empezó a sentir molestias en la muñeca derecha. Fue durante el transcurso del encuentro de primera ronda en Barcelona ante el finlandés Otto Virtanen. Ganó el partido, pero un día después anunció que se retiraba del torneo. "La lesión es más seria de lo que esperábamos", dijo. Desde entonces, todo el proceso de recuperación ha estado marcado por la cautela, sin arriesgar ni un ápice. Pocos días después apareció con una férula de protección en su muñeca derecha. Fue en la entrega de los Premios Laureus, en Madrid, donde se le vio por primera vez con ella.

Un mes después, el 19 de mayo, anunció con un comunicado que no estaría en la gira de hierba pese a que aún quedaba tiempo para que comenzara la misma. No estuvo ni en Queen's ni en Wimbledon. "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar", comentó el murciano en ese momento.

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Unos quince días después, el tenista difundió un video a través de redes sociales donde se le veía entrenando con el brazo izquierdo. Después lo hizo con una raqueta sin cuerdas, para ir ejercitando la muñeca derecha sin el impacto de golpear la bola. Y finalmente, en los últimos días ya se le ha visto ejercitándose a un alto nivel y ejecutando golpes de derecha sin limitación. Además, ha estrenado nuevo look con rastas en el pelo.