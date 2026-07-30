‘Superpaco’ se supera en la cima del Mulhacén

Paco Pérez es un murciano con parálisis cerebral que se ha empeñado en romper barreras. ‘Superpaco’, como es conocido por su capacidad de superación, lleva muchos años haciendo deporte. Ha participado en multitud de carreras, pero ahora ha querido demostrar a todo el mundo que querer es poder. Acompañado por componentes de los clubes Zancadas sobre Ruedas y Murcia Challenge, el organizador de la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida, ayer consiguió coronar el Mulhacén, el pico más alto de la Península Ibérica, que se encuentra en Sierra Nevada. 3.479 metros de ascensión para lanzar un mensaje de esperanza a personas que como él sufre alguna limitación.

Subir al Mulhacén no está al alcance de todos. Hay que estar bien preparado físicamente para conseguirlo. Son casi tres kilómetros y medio de ascensión exigente. En los últimos mil metros, cuando ya el cansancio aflora y las dificultades del terreno ponen a prueba la resistencia por el desnivel acumulado en las piernas, Superpaco nunca desfalleció pese a la discapacidad cerebral que afecta a la movilidad de sus piernas. Todo lo contrario, se creció para demostrar a todos sus acompañantes su gran fortaleza mental y física, labrada a base de dedicación durante muchos años.

Superpaco, en la cima del Mulhacén / L.O.

El momento más emotivo tanto para Superpaco como para sus compañeros de aventura fue cuando alcanzó la cima del Mulhacén. «Hoy no ha ganado Superpaco. Hoy ha ganado la esperanza. Si mi historia consigue que una sola persona vuelva a creer en sí misma, todo el esfuerzo habrá merecido la pena», dijo a los expedicionarios, personas que no sufren ninguna discapacidad pero que también tuvieron que exprimir al máximo sus cuerpos para poder cumplir con el reto del gran protagonista de la jornada.

«Cada metro recorrido ha sido una lección de vida. Cada paso, una demostración de que la fuerza más poderosa no está en los músculos, sino en la voluntad de no rendirse», destacan los expedicionarios, entre los que había un equipo de televisión que está grabando un documental en torno a la figura del deportista con discapacidad cerebral. El mismo verá la luz bajo el título Superpaco, Héroes sin Capa, una producción que recoge mucho más que una aventura deportiva. «El documental pretende inspirar a cualquier persona que alguna vez haya pensado en abandonar un sueño», según los productores del mismo, quienes apuntan que «narra la historia de Paco Pérez y de todas las personas que, lejos de buscar reconocimiento, convierten el esfuerzo cotidiano en un ejemplo para los demás. No habla solo de discapacidad, lo hace de dignidad, superación e inclusión. Recuerda que detrás de cada persona con discapacidad hay sueños, talento, capacidad de esfuerzo y un deseo inmenso de vivir sin que nadie le diga hasta dónde puede llegar. Y la historia de Superpaco quiere recordar que ninguna cima es inalcanzable cuando el corazón sigue avanzando», apuntan.

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La historia de Superpaco es un ejemplo para otras muchas personas, con discapacidad o sin ella, que se ponen límites a sí mismos.