Sekou, de fichaje promesa a tener un futuro incierto en el Real Murcia

Siempre se generan expectativas cuando un equipo ficha a un nuevo jugador. Más aún, cuando este es desconocido para su afición. Esas expectativas aumentan cuando el club muestra tanto interés que incluso realiza una gran apuesta económica por el futbolista. No obstante, no siempre cumple el jugador con las expectativas que ha generado su traspaso y ese es el caso de Sekou Djanbou (21 años, Mali) en el Real Murcia. Un fichaje promesa que se fue diluyendo durante la pasada temporada hasta buscar ahora su salida como cedido.

Cuando el conjunto grana desembolsó 200.000 euros por el fichaje de Sekou Djambou la parroquia grana imaginó escenarios positivos. No es culpa de la afición. Tampoco del futbolista, que había encontrado su techo deportivo en Tercera RFEF con el filial del Leganés. Era culpa de quien le puso ese precio, prohibitivo para un club de la tercera categoría del fútbol español sumido en deudas, y de quien confió en sus aptitudes para la exigencia del Real Murcia. La culpa está repartida entre Felipe Moreno, fichador y presidente por ese entonces; Asier Goiria, director deportivo por aquellas fechas; y el resto de esa supuesta comisión deportiva.

Asier Goiria, en la presentación de Diego Piñeiro y Sekou. | PRENSA REAL MURCIA / Real Murcia

Y es que el movimiento de Sekou desde el Leganés hacia el Real Murcia parece responder a más intereses que los puramente deportivos. ¿Por qué un futbolista que no había jugado más allá de Tercera RFEF? ¿Por qué específicamente un jugador de la cantera del Leganés, donde ha desarrollado Felipe Moreno once años de su carrera profesional en el fútbol? Más inquietante se vuelve el asunto al descubrir que el MFK Vyskov, donde jugó Sekou cedido su última temporada antes de vestir de grana, era también propiedad de Blue Crow Sports, fondo que compró el Leganés a Felipe Moreno.

Sí parece claro, pese a que en el Real Murcia nunca han confirmado la información del Diario AS, que el conjunto murciano pagó unos 200.000 euros por el fichaje del maliense. Sólo así se entiende que lo que ahora busca el conjunto grana sea una cesión y no la carta de libertad. Si fuera por su rendimiento ya habría salido el mediocentro defensivo. El de Mali jugó 26 encuentros con el cuadro murciano, la gran mayoría de ellos durante la primera vuelta, y dejó más sombras que luces. Desconexiones, errores posicionales y expulsiones evitables fue lo que transmitió Sekou. Por eso ahora se busca su marcha.

Manolo Breis se ha encontrado el problema en el presente mercado de fichajes. No hay hueco para Djanbou. «Hablé con su agente en el día de ayer y sigue avanzando en la opción con la que está trabajando para esta temporada», comentó el director deportivo grana en su última comparecencia pública, confirmando que se ha trabajado en la salida del maliense. «Lo normal es que en próximos días u horas quede cerrado. La idea es una cesión, pero debemos escuchar al jugador y al agente para ver qué quieren», añadió.

Según medios franceses, es el Montpellier el club que está más cerca de cerrar la operación de Sekou como cedido. También interesa a otros equipos de Francia, donde su agencia de representación tiene más fuerza, como el Dunkerque o el Guingamp.

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Lo que apuntaba a un fichaje promesa por edad y por las cifras del traspaso ha mudado en un futuro incierto que rodea al futbolista.