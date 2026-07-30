Tribunales
El futbolista Raúl Asencio tendrá que sentarse en el banquillo y pedir perdón a las víctimas en el juicio
La magistrada encargada de juzgar el caso subraya que la eficacia del perdón de las víctimas sólo podrá valorarse cuando éstas declaren en el plenario
Redacción
El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la nulidad de actuaciones interesada por las defensas en una causa abierta contra cuatro futbolistas profesionales españoles, entre ellos Raúl Asencio, del Real Madrid, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil.
Se trata de la grabación de un acto sexual consentido en un club de playa del municipio de Mogán el 15 de junio de 2023 y la supuesta difusión de las imágenes de ese encuentro, informa la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La resolución considera que no se ha acreditado la vulneración de derechos fundamentales alegada por las partes.
En un auto notificado hoy, jueves 30 de julio, la magistrada titular de la Plaza número 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria rechaza las pretensiones de nulidad formuladas por las defensas en la audiencia preliminar celebrada en audiencia pública el pasado 19 de mayo, relativas a la incautación policial de un teléfono móvil, a la declaración policial de uno de los encausados, a varios autos de instrucción y a la incorporación de determinadas diligencias de investigación obtenidas del volcado de dispositivos móviles.
Petición de nulidad de la causa
La resolución subraya que, en el momento de la citación policial, el encausado que alega la nulidad tenía la condición de testigo y no existían sospechas previas sobre su posible participación en los hechos. Tras su declaración, pasó a ser investigado, al reconocer espontáneamente su intervención en la grabación del encuentro investigado.
El auto añade que la incautación del terminal móvil estaba justificada porque los teléfonos eran, a la vez, fuente de prueba e instrumento del delito, y porque existía riesgo de desaparición de los datos. La resolución destaca además que los investigados realizaron copias de seguridad y borraron contenido de sus cuentas antes de la detención, lo que refuerza la necesidad de la medida adoptada.
El perdón de las víctimas
La defensa también cuestionó la validez de una grabación de WhatsApp incorporada al atestado. La magistrada rechaza esa nulidad al recordar la doctrina del Tribunal Supremo sobre la validez de las conversaciones grabadas por uno de los interlocutores, y señala que, en este caso, no aprecia lesión del derecho a no declarar contra sí mismo ni a no confesarse culpable.
Asimismo, analiza el alcance del perdón otorgado por las víctimas, pero precisa que su eficacia deberá valorarse en el momento procesal oportuno, tras la audiencia de las perjudicadas, al no operar de forma automática sobre todos los delitos investigados. Esto es, que sólo tras escuchar la declaración de las víctimas en el plenario y someterlas a contradicción, se podrá determinar si efectivamente y a todos los efectos legales, estas perdonan a los acusados.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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