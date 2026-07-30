Mariano García, Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez, trío murciano en Birmingham

Desde hace meses, gracias a sus resultados en los Campeonatos de España de Marcha Atlética, Miguel Ángel López Nicolás y Manuel Bermúdez Jiménez tenían asegurada la plaza para estar del 10 al 16 de agosto en el Europeo de Birmingham 2026 en la distancia maratón. Pero al atletismo regional le faltaba la guinda, el campeón del mundo en pista cubierta de 1.500 metros lisos, Mariano García García. Y ayer, cuando su nombre apareció en la lista de preseleccionados por la Federación Española, quedó claro que el de Cuevas de Reyllo, a falta de la confirmación oficial hoy de la European Athletics, también estará entre los participantes. Por tanto, el mismo trío de atletas murcianos que estuvo en el Mundial de Tokio 2025 llevará la bandera de la Región este verano en el Reino Unido.

La preparación para el Europeo de Mariano García, quien en marzo fue campeón del mundo bajo techo, estuvo salpicada por un problema en el sóleo que sufrió a mitad de mayo, cuando participaba en la Milla de Aranda, que ha condicionado mucho su puesta a punto. Por ello apenas pudo competir. ‘La Moto’ reapareció en Ordizia el 4 de julio y cuatro días después, en el Meeting de Lignano, logró un registro de 3:35.82. Necesitaba 3:34.30 para tener la mínima y despejar dudas. Pero ni en Budapest ni en el Campeonato de España de Málaga logró alcanzar ese registro. Sin embargo, ese sprint final en la recta de Málaga, donde pasó del quinto al tercer puesto, ha sido el que ha ‘salvado’ al fuentealamero de quedarse fuera del Europeo, y ha permitido a la Federación España incluirlo en la lista dentro del criterio de excepcionalidad, que concede la potestad de citar a atletas que no cumplen las marcas, pero sí tienen méritos y resultados previos.

Mariano García, a la derecha, en el podio del Campeonato de España el pasado domingo en Málaga / Sportmedia/RFEA

Además, la European Athletics se reserva cinco plazas para atletas que tengan mejor ranking mundial y que no hayan obtenido la mínima exigida, y en ese caso, tanto Mariano García como Carlos Sáez, que es el otro atleta de 1.500 que está en el mismo caso que el murciano, son los primeros. Por ello, aunque la Federación Española dio ayer carácter de provisionalidad a la lista, en el caso de Mariano García solo era un formalismo a la espera de conocerse hoy los inscritos definitivos de todos los países.

‘La Moto’, que ya fue campeón de Europa de 800 metros al aire libre, tendrá la oportunidad de participar por primera vez en un campeonato continental en los ‘milqui’. Además, hasta que compita en las series eliminatorias el viernes 14 de agosto en la sesión de mañana, tiene dos semanas más para afinar su puesta a punto. Si a ello se une el gen competitivo que ha demostrado siempre en las grandes citas, será uno de los candidatos a estar el sábado 15 de agosto por la noche en la gran final. Antes, por la mañana, se disputarán las semifinales.

López, el capitán de España

Junto a Mariano estarán dos marchadores, el doble campeón de Europa, Miguel Ángel López Nicolás, quien afronta su quinta presencia en un Europeo, y Manuel Bermúdez, cuarto en Múnich 2022 en 35 kilómetros. Ambos competirán en la nueva distancia maratón.

López, además, con 37 internacionalidades, será el capitán del equipo español. El pasado mes de marzo logró la medalla de bronce en la distancia de media maratón en la prueba que se celebró en Cieza donde el campeón fue Daniel Chamosa. Y hace un año fue duodécimo en el Mundial de 35 kilómetros.

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Por su parte, Manuel Bermúdez afronta su segundo Europeo después de firmar una buena temporada. El del UCAM Athleo fue subcampeón de España individual en Cieza el pasado mes de febrero y logró un bronce con la selección española en el Mundial por equipos de Brasil, donde estableció su mejor marca personal en 3 horas, 13 minutos y 10 segundos y concluyó en la duodécima plaza. Ahora, en Font Romeu, ultima su preparación para la cita de Birmingham, donde competirán el sábado 15 de agosto a partir de las 8:45 horas.