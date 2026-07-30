José Ángel Carrillo recupera la ilusión en el UCAM Murcia: «Siempre he querido jugar en este club»

El UCAM Murcia CF ha presentado oficialmente a José Ángel Carrillo como nuevo jugador universitario para la temporada 2026-27. El delantero murciano compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Heredia 21 La Condomina y estuvo acompañado por Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM y Juan Antonio Baños, directivo del club. Durante su intervención, el atacante reconoció que vestir la camiseta universitaria era un deseo que mantenía desde hace tiempo: «Desde siempre he tenido el sentimiento de querer jugar en este club por los valores que transmite», afirmó. Las conversaciones con Dani Aquino y la reunión mantenida con la directiva terminaron de convencerle. También resultó decisiva la ambición del cuerpo técnico y su intención de afrontar cada encuentro con la obligación de ser el mejor equipo.

Después de su experiencia en el fútbol chino y de recibir propuestas para regresar al extranjero, Carrillo decidió volver a la Región de Murcia para recuperar la ilusión y estar cerca de su familia. «Mi cabeza me pedía estar cerca de los míos, de mi gente y de mi ciudad», explicó el delantero, que asegura haber vuelto a disfrutar desde su llegada al UCAM Murcia: «Llego al entrenamiento y soy muy feliz».

Su experiencia en diferentes categorías y en el fútbol internacional será otro de los argumentos del UCAM Murcia para afrontar una temporada de máxima exigencia en Segunda Federación. Carrillo llega dispuesto a asumir responsabilidades dentro y fuera del terreno de juego, ayudar a los futbolistas más jóvenes y aportar carácter competitivo a un equipo que no esconde su ambición. El delantero tiene claro que el conjunto universitario deberá demostrar su potencial cada fin de semana: «Si queremos ser los mejores, tenemos que demostrarlo contra los mejores». El atacante, de 32 años, destacó igualmente la calidad humana del vestuario y la unión existente entre jugadores, cuerpo técnico y directiva. Una conexión que considera fundamental para acercarse al gran objetivo del proyecto universitario.

Carrillo también afronta la temporada con ambición goleadora. El murciano se ha marcado el reto de alcanzar los 16 goles, mientras que Dani Aquino aspira a conseguir 20. «Ojalá él meta 20 y yo 16. Será bueno para el equipo, el club y la ciudad», señaló.

El nuevo delantero universitario admitió que está viviendo una de las pretemporadas más exigentes de su carrera, aunque también una de las más motivadoras. «Quiero demostrar que a Carrillo todavía le quedan muchos años de fútbol», concluyó.