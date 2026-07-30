Fútbol
Javi Mier no ve como un paso atrás su fichaje por el Real Murcia a pesar de bajar de categoría
El centrocampista, hermano del murcianista Jorge Mier, asegura que la ambición del proyecto grana le convenció para fichar por el club
Javi Mier, hermano del murcianista Jorge Mier, fue presentado ayer como nuevo jugador del Real Murcia. En presencia del director deportivo grana, Manolo Breis, y del presidente de la entidad, Pedro León, Mier destacó la ambición del proyecto y su ilusión por fichar por el cuadro murciano.
«Yo sabía del interés del Real Murcia, no de ahora, sino ya de hace tiempo», comentó el jugador sobre cómo se fraguó su llegada. «Aparte de lo de mi hermano, el Murcia es un club muy grande, que tiene muchas aspiraciones, y al final el proyecto me convenció», expresó.
Mier no considera bajar a Primera RFEF sea un paso atrás después de jugar en Segunda. «Cualquiera puede pensar que desciendo una categoría, pero para mí es todo lo contrario. Al final vengo a un club muy grande en España, que tiene una ambición muy grande. Estoy con muchas ganas y mucha ambición y espero que sea un año muy ilusionante para todos», dijo.
El centrocampista ofensivo desveló sus condiciones sobre el terreno de juego destacando su polivalencia. «Mi posición ideal es en el medio centro, de ocho. Puedo jugar en el doble pivote, puedo jugar de media punta, puedo jugar de volante, pero también es verdad que me desempeño en otras posiciones», reiteró.
Sobre las lesiones que han marcado sus últimas temporadas, Javi Mier dijo que espera «ser importante en esta etapa». «Vengo de unos años en los que las lesiones no me han acompañado, he tenido mala suerte. Quiero tener la continuidad necesaria y, sobre todo, ayudar al equipo en todo lo que se me pida, tanto dentro como fuera del campo», explicó.
Por último, el jugador expresó cautela sobre el objetivo del equipo. «Si pensamos a largo plazo nos equivocamos. Lo primero que tenemos que hacer es pensar a corto plazo y prepararnos bien esta pretemporada para iniciar la liga. El objetivo es estar lo más arriba posible, pero hay que ir paso a paso, trabajando con ambición y con humildad», concluyó.
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