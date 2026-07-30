Íñigo Vélez: "Tuve el interés de otros clubes, pero puse al Cartagena como prioridad"

El entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar los primeros diez días de pretemporada del equipo. Entre otras cuestiones, el vitoriano ha desvelado los motivos que le han llevado a renovar con el club, ha comentado interés de otros equipos por él en el mercado y se ha mostrado ilusionado por el curso que está por comenzar.

"Yo quería renovar. Había cosas a nivel institucional que había que solucionar. En ese tiempo tuve interés de otros clubes, pero en todo momento puse al Cartagena como mi prioridad. Estaba convencido de que se iba a solucionar y ya está todo en orden", ha comentado en primera instancia el entrenador.

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Sobre la plantilla, el técnico ha dicho que "los jugadores han venido muy contentos". También celebra tener diez futbolistas del año pasado y asegura que sólo le falta un delantero. "Hemos traído jugadores que yo conocía, que habíamos seguido junto con la dirección deportiva y se agradece que hayan venido los que queríamos", ha comentado.