‘Caso DeJulius’: las armas legales del UCAM para defender su contrato

Muchas historias de amor acaban en rupturas abruptas. Eso es lo que ha pasado entre el UCAM Murcia CB y su mejor jugador la pasada temporada, David DeJulius, segundo anotador de la ACB y elegido mejor base de la competición. El idilio acabó hecho añicos y el estadounidense con pasaporte eslovaco, que acabó el curso lesionado y operado, ha pasado de ser un héroe a un villano.

Desde que acabó la competición para el equipo de Sito Alonso a principios de junio con la eliminación en cuartos de final ante el Barcelona, la ausencia de noticias sobre un posible traspaso, hizo entender a muchos aficionados que la anhelada continuidad de DeJulius iba a ser una realidad. Su nombre había estado vinculado a diferentes ‘gigantes’ españoles desde que en febrero obtuvo el pasaporte comunitario, pero ninguno dio un paso adelante.

Después de varias semanas sin noticias, el club emitió un comunicado oficial, la única versión que se tiene hasta el momento del caso, porque el jugador y su agente, Misko Raznatovic, de la agencia Beobasket, han mantenido silencio. Fue el pasado 17 de julio. En el mismo, el UCAM destacó que el 6 de marzo de este año formalizó un contrato con el base hasta el final de la temporada 2027-2028. También informó que «el jugador ha trasladado a la entidad su voluntad de no querer cumplir el contrato pocos meses después de rubricarlo, petición que no se ajusta en ningún caso al contenido del contrato firmado».

Comunicado oficial del UCAM Murcia sobre el caso David DeJulius. / UCAM CB

A partir de ese momento, los servicios jurídicos del club, encabezados por Antonio García Montes, activaron la estrategia jurídica para defender los intereses de la entidad, sensiblemente dañados por la decisión. «Iniciar las acciones legales oportunas para salvaguardar sus derechos e intereses tanto ante la FIBA como la jurisdicción competente», señalaba el comunicado.

Fuentes del club consultadas por esta Redacción no han querido dar más detalles sobre el caso: «El asunto está judicializado», se han limitado a apuntar. Pero tras el comunicado lanzado quedan muchas dudas en el aire, como si había o no una cláusula de rescisión, algo habitual en todos los contratos en el deporte actual.

La vía de la FIBA

El club ha elevado, según se desprende del comunicado, el caso a la FIBA, presuntamente ante el BAT (Tribunal Arbitral del Baloncesto), que es un órgano dedicado a resolver disputas financieras y contractuales en el baloncesto internacional. Salvo sorpresa, la resolución llegaría por esta vía antes que por los tribunales de justicia españoles. El club ha podido pedir, en primer lugar, una indemnización por incumplimiento de contrato y que se le niegue a DeJulius tramitar su licencia en otra Federación. El procedimiento habitual es que cuando un club trata de diligenciar la ficha de un deportista, la federación de su país tiene que solicitar al de procedencia la denominada Letter of Clearance. Pero la Española, en este caso, también debe requerir al UCAM la autorización, pudiendo quedar paralizado el transfer por incumplimiento contractual flagrante. Pero antes de llegar a este punto, lo que suele ocurrir es que se fuerza a una negociación que hasta el momento no se ha producido, ya que si la FIBA entra en el fondo del asunto, analizará si el contrato seguía vigente, si el jugador tenía causa para resolverlo y, lo más importante, qué perjuicio económico ha acarreado al club, que puede argumentar que ya tenía construida la plantilla cuando DeJulius comunicó su decisión de marcharse, ocasionando un daño económico importante.

David DeJulius, saliendo del Palacio de los Deportes con muletas / Juan Carlos Caval

El UCAM Murcia, asimismo, también podría demandar al club con el que tenga un acuerdo el base. En diversos medios de Turquía circula desde hace semanas la noticia de que David DeJulius tiene un acuerdo con el Besiktas, que este curso jugará Euroliga. Reclamar responsabilidad a los turcos por una eventual inducción al incumplimiento contractual, así como negociar con un jugador teniendo contrato con otro club e inducirlo a un incumplimiento contractual, es otra de las bazas a favor de los universitarios.

Hay muy pocos casos de jugadores que hayan tomado la vía de DeJulius para acabar con su compromiso contractual con un club por varios motivos muy prácticos, ya que el equipo al que vaya no podría inscribirlo mientras que el conflicto siguiera abierto, y el deportista se expone a indemnizaciones muy importantes. Por ello, la mayoría acaban con una negociación y el acuerdo del traspaso entre clubes aunque sea aplazando el pago de la cláusula.

La vía laboral

La otra vía es a través de la justicia española, presentando una demanda de reclamación de daños y perjuicios ante los Juzgados de lo Social (artículo 16.1 del Real Decreto 1006/1985), que establece que si un deportista rompe su contrato unilateralmente sin causa justificada, el juez fijará la indemnización correspondiente. En este punto el juez evaluaría, según la ley, el perjuicio económico y deportivo causado, estimando el coste de buscar un sustituto de nivel similar con el mercado avanzado, argumentando también una posible pérdida de patrocinadores o ingresos; los años restantes del contrato, en este caso hasta 2028, así como los emolumentos establecidos en el compromiso que iba a percibir DeJulius y los motivos que le han llevado a negarse a cumplir el mismo.

El problema en este caso es el tiempo que pasará hasta que se dicte sentencia, que puede superar el año, como ocurrió con Lucas Vildoza, quien acaba de fichar por el Partizán de Belgrado de Ibon Navarro. En mayo de 2021, el argentino llegó a un acuerdo con el Baskonia para irse a la NBA, pero posteriormente, en octubre de 2022, regresó a un club europeo, el Estrella Roja de Belgrado, sin abonar la cláusula al club vitoriano que había estipulado en caso de regresar a Europa. El club acudió a los tribunales y el TSJ del País Vasco, en enero de 2024, le acabó dando la razón, condenando al jugador a abonar más de un millón de euros.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Barça. / ACB Photo/D. Grau

En el baloncesto profesional español, a diferencia del fútbol, suele confundirse el artículo 16 con una especie de cláusula de libertad cuando en realidad no lo es. Lo que dice la norma es que el jugador puede romper el contrato, pero si lo hace sin causa, como impagos prolongados, puede tener que indemnizar al club. La cantidad de la compensación puede venir del propio contrato o de la decisión judicial o arbitral. Y es que a diferencia del fútbol, en el baloncesto español no existe una cláusula de rescisión legalmente obligatoria. Esa variante explica buena parte de los conflictos que se dan en la ACB en el marco internacional.

El caso DeJulius podría acabar convirtiéndose en un precedente para el baloncesto español. Si el conflicto termina en una resolución del BAT o en una sentencia de los tribunales, no solo decidirá el futuro del base estadounidense, sino que también servirá para delimitar hasta dónde puede llegar un jugador que decide romper unilateralmente un contrato en la Liga ACB.

¿Y qué puede hacer DeJulius?

La estrategia que utilizará el base para defenderse es una incógnita porque no se conoce su versión. El jugador y su agente, que ahora está también inmerso en la resolución del compromiso con el Real Madrid de Mario Hezonja, quien supuestamente se marcha a la NBA, podrían alegar que el contrato es inválido, que existía algún incumplimiento por parte del club, algo que debe acreditar, o cualquier otra causa que justificara la resolución

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La batalla jurídica no ha hecho más que empezar. Hasta ahora solo se conoce la versión del UCAM Murcia y las acciones que el club ha emprendido ya, según han asegurado diversas fuentes, para defender un contrato que considera plenamente vigente. Falta por conocer la posición de David DeJulius y de su agente. Solo entonces podrá entenderse si este conflicto acaba resolviéndose con un acuerdo entre las partes o si, por el contrario, se convierte en un caso de referencia para el baloncesto profesional español.