Amet Korça, una apuesta del FC Cartagena sin hueco en el presente

Nadie lo conocía. O quizás sí, porque llevaba varios días entrenando a las órdenes de Íñigo Vélez. Amet Korça (Texas, 2000) fue anunciado ayer como el duodécimo movimiento del FC Cartagena en el presente mercado de traspasos, pero no tendrá el mismo paso por el equipo que sus compañeros de entrenamiento. El central estadounidense saldrá cedido en este mismo mercado, ya que no tiene hueco en la plantilla actual. Su incorporación al club es un movimiento con vistas a futuro como otros de los que está llevando a cabo la entidad portuaria.

El ‘fichaje’ de Amet Korça responde a la misma política deportiva que los de Pablo Moya o Luca Lohr. Una política de fichajes moderna que consiste en crear patrimonio a base de desarrollar talento joven. El central de 25 años no se enfundará la camiseta albinegra. No disputará partidos oficiales. No será inscrito en Primera RFEF. Al menos, esta temporada. Korça saldrá cedido antes del próximo 1 de septiembre -cuando finaliza el mercado de verano- para seguir mejorando en un equipo de menor entidad y categoría. Si más tarde está listo, será el momento de hacerle ficha, toda vez que ya pertenece al club.

Amet Korça es estadounidense y tiene origen albanés. Es un central muy alto, de 1,91 metros, joven y rápido. Formado en el fútbol estadounidense y el croata, el jugador ha pasado por el Solar SC de su Texas natal, por el Dinamo de Zagreb, por el Dubrava croata (cedido tres temporadas), por el Gorica de primera división de Croacia, por el North Texas (cedido desde el Dallas de la MLS) y de nuevo por el Dubrava antes de recalar en el Cartagena.

El defensor tiene experiencia en varios países y firma con el cuadro portuario por dos temporadas sabiendo que no pertenecerá al equipo de la campaña 2026-27. Es el quinto central de la plantilla tras Rubén Serrano, Imanol Baz, Luca Lohr y Grégory Kelo, que son fijos para Íñigo Vélez. Además, no restan fichas libres para su inclusión en el equipo. El último hueco senior del plantel cartagenerista está reservado para un delantero centro que el club tiene muy avanzado.

Los jugadores del FC Cartagena, durante un entrenamiento de pretemporada / Prensa FC Cartagena

Tiene el FC Cartagena dieciocho fichas senior, el límite impuesto por la Real Federación Española de Fútbol en sus normas reguladoras y bases de competición de Primera RFEF. Dieciocho jugadores mayores de 23 años: Lucho García, Rubén Serrano, Imanol Baz, Luca Lohr, Grégory Kelo, Marco Carrascal, Adrián Corral, Nacho Martínez, Dani Perejón, Jean Jules, Pablo Clavería, Javier Ajenjo, Pablo de Blasis, Toni Villa, Raúl Dacosta, Benito Ramírez, Ibán Ribeiro y Marcelo dos Santos.

Sin fichas libres

Así las cosas, el Cartagena no tramitará la ficha de Marco Carrascal, quien no podrá jugar en una larga temporada y volverá a operarse, tal y como desveló esta redacción días atrás. Ese único hueco que quedará libre irá destinado para el delantero centro que necesita fichar el cuadro portuario. No hay lugar para Amet Korça.

Al igual que él, Pablo Moya, sub 23, saldrá también cedido pese a que no cuenta para el cupo máximo de fichas impuesto por la federación. También se espera que Nenad Krivocapic, el extremo derecho montenegrino firmado la semana pasada, salga cedido para desarrollar su talento. Con él son cinco los extremos y todo apunta a que Rubén Richarte, Abdel Lah y Raúl Dacosta acompañarán a Benito Ramírez en los costados.

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En los próximos días podría anunciar el conjunto albinegro el fichaje del delantero que cerrará la plantilla. Con este movimiento, el club firmará uno de los mercados más tempraneros de los últimos años y tendrá Íñigo Vélez a todos sus jugadores a un mes del inicio de la competición.