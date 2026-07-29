El UCAM Murcia CB logra un hito de abonados, superando los 4.000 a finales de julio

El UCAM Murcia CB ha batido otro récord este verano. En este caso, de número de abonados antes de acabar el mes de julio. Nunca antes en su historia había superado la barrera de los cuatro mil a estas alturas del verano. El objetivo es rebasar los 5.340 de hace dos cursos, después del subcampeonato de liga de la 2023-2024, para lo que aún queda bastante tiempo hasta que a finales del mes de septiembre comience el campeonato en la Liga ACB.

La promoción que lanzó el club antes de que comenzaran los play off por el título y la buena temporada realizada en la competición española, ha provocado que casi el cien por cien de los abonados del pasado ejercicio hayan renovado su carné. De esa cifra de 4.000 hay más de 500 que son nuevas altas, es decir, más de un 10%. Además, en las peñas no ha habido fugas este verano, sino todo lo contrario, ya que algunas han sumado nuevos abonados pese a las limitaciones de espacio para ellas en el Palacio de los Deportes. Sufridores del CB Murcia, Sadiel Rojas, Triple Doble, Zona Pimentonera y Fiebre Roja son las que han podido ampliar los asientos destinados a peñistas, que cuentan con un descuento especial en el precio general de abono. El resto no han podido incrementar sus miembros debido a que los lugares donde se ubican no disponen de asientos libres.

Las campañas de promoción que ha realizado el club en las últimas temporadas, sobre todo con el objetivo de atraer público joven acompañado por sus familias, está empezando a obtener los resultados esperados. A todo ello también ha contribuido decisivamente la notable trayectoria del equipo, que la temporada pasada batió su récord de victorias en la liga regular, estableciéndolo en 25, lo que le permitió acabar cuarto en la clasificación, aunque empatado a victorias con el segundo. Por ello, por primera vez fue cabeza de serie en los play off por el título, como también había logrado con anterioridad en la Copa del Rey.

Las mejores imágenes del partido entre el UCAM y el Barcelona / Juan Carlos Caval

La campaña pasada, además, fue la de mayor afluencia de la historia de aficionados a los partidos. La media alcanzó los 6.650 espectadores durante la fase regular -la media de la ACB se quedó en 6.807-, lo que supone un porcentaje de ocupación del Palacio de los Deportes de casi un 90%. Sin embargo, esa cifra está lejos de la alcanzada por el San Pablo Burgos, que registró 9.008 aficionados por encuentro en una ciudad con solo 177.400 habitantes, 2,7 veces menos que Murcia.

El Valencia Basket, campeón de liga, fue el club que más público atrajo con 11.916 personas de media, siendo la segunda plaza para el Unicaja, con 9.206. En el tercer puesto del podio se situó el Burgos

Bien, pero insuficiente

Pese a que el club cuenta con una notable cifra de abonados, se sigue echando en falta mayor número. Sobre todo cuando se compara con otras ciudades con menos habitantes y una corta trayectoria en la Liga ACB que este verano ya han superado los 6.500 abonados y están a punto de alcanzar los 7.000. Ese es el caso del recién ascendido Coruña, un club de una ciudad con 251.000 habitantes y con un equipo de fútbol en Primera División. Es decir, que una entidad de una ciudad con 228.000 habitantes menos que Murcia cuenta con un 60% más de abonados que el UCAM, un club con una dilata trayectoria en la máxima categoría del baloncesto español que tiene en su palmarés un subcampeonato de liga y que participa en competiciones continentales de forma habitual desde hace diez años.