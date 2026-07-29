Carreras populares
Sangonera La Verde celebra su primera carrera nocturna con más de 350 participantes
Emma Seward y Antonio Iniesta Belando se alzan con la victoria en la novedosa carrera nocturna
La pedanía murciana de Sangonera La Verde celebró la primera edición de su carrera nocturna, con un recorrido de cinco kilómetros, con victorias Emma Seward y Antonio Iniesta Belando en una velada donde el calor dio una tregua en el caluroso mes de julio murciano.
Seward, que es Master 40, cruzó la línea de meta con un tiempo de 19:51, siendo la segunda plaza para Cristina de la Torre (20:24), y la tercera, para Lucía Rojo Gómez (21:50). En hombres, Iniesta, que corría en casa, con 17:25, se impuso por solo tres segundos a Mohamed Labjili (17:28), y por seis a Andrés Dólera Lorente (17:31).
Campeones por categorías
Por categorías, los mejores fueron Cristina de la Torre y Antonio Iniesta (Master 34), Emma Seward y Andrés Dólera (M40), Teresa Martínez y David Sánchez (M45), Mar Gómez Nicolás y Mateo Pesquer (M50), Mari Carmen Toral y José Martínez (M55), Francisco García Escribano y Marie Richard (M65), Alberto Rodríguez (M70), Sandra López y Thomas Magee (sub-23), y Lucía Rojo y Mohamed Labjili (senior).
En total, más de 350 corredores formaron parte del estreno de Sangonera La Verde en el calendario de carreras veraniegas, que se celebró con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora Reina de los Ángeles organizada por la Junta Municipal y el Club La Verde Trail Running. La cita también incluyó una marcha senderista y la jornada concluyó con cena para los participantes y música.
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar
- Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia
- El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido
- Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo
- Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
- A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia