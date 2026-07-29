Sangonera La Verde celebra su primera carrera nocturna con más de 350 participantes

La pedanía murciana de Sangonera La Verde celebró la primera edición de su carrera nocturna, con un recorrido de cinco kilómetros, con victorias Emma Seward y Antonio Iniesta Belando en una velada donde el calor dio una tregua en el caluroso mes de julio murciano.

Seward, que es Master 40, cruzó la línea de meta con un tiempo de 19:51, siendo la segunda plaza para Cristina de la Torre (20:24), y la tercera, para Lucía Rojo Gómez (21:50). En hombres, Iniesta, que corría en casa, con 17:25, se impuso por solo tres segundos a Mohamed Labjili (17:28), y por seis a Andrés Dólera Lorente (17:31).

Todas las imágenes de la Carrera popular de Sangonera la Verde. / Juan Carlos Caval

Campeones por categorías

Por categorías, los mejores fueron Cristina de la Torre y Antonio Iniesta (Master 34), Emma Seward y Andrés Dólera (M40), Teresa Martínez y David Sánchez (M45), Mar Gómez Nicolás y Mateo Pesquer (M50), Mari Carmen Toral y José Martínez (M55), Francisco García Escribano y Marie Richard (M65), Alberto Rodríguez (M70), Sandra López y Thomas Magee (sub-23), y Lucía Rojo y Mohamed Labjili (senior).

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En total, más de 350 corredores formaron parte del estreno de Sangonera La Verde en el calendario de carreras veraniegas, que se celebró con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora Reina de los Ángeles organizada por la Junta Municipal y el Club La Verde Trail Running. La cita también incluyó una marcha senderista y la jornada concluyó con cena para los participantes y música.