El Real Murcia, ante su reto más crucial en el mercado

El Real Murcia tiene un objetivo claro entre ceja y ceja: encontrar el atacante ideal que complete la terna ofensiva. Así lo confirmó Manolo Sánchez Breis en su última comparecencia ayer en la rueda de prensa de presentación de Joan Rojas, despejando la duda existente en el entorno grana durante las últimas semana por el asunto Pedro Benito.

El director deportivo grana no fue rotundo al señalar que la secretaría técnica necesita sí o sí un nuevo delantero, pero aclaró que se busca un perfil más. No se trata de un capricho, en realidad, sino de una necesidad para dotar al equipo una variante más para afrontar una temporada que se anticipa larga y que, además, el equipo ha perdido a Ekain y Pedro Benito. Este nuevo efectivo llegará para sumar fuerzas junto a David Flakus y a Juanto Ortuño, formando así un frente de ataque de plenas garantías.

Conciencia tranquila

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue, inevitablemente, el de Pedro Benito. Su salida del club generó cierto debate en la grada, pero Sánchez Breis quiso atajar cualquier tipo de polémica mostrando una transparencia absoluta sobre cómo se gestó la marcha del atacante: «Tengo la conciencia muy tranquila. Fue de los primeros jugadores a los que llamé», aseguró Breis con firmeza ante los micrófonos.

El director deportivo explicó que, si bien la voluntad inicial del jugador era continuar vistiendo la elástica grana, su legítima ambición de intentar dar el salto al fútbol profesional primó en sus decisiones. Ante la incertidumbre de los plazos que exigía el mercado, la postura de la entidad fue inflexible: el Real Murcia no podía hipotecar su planificación. La hoja de ruta del club está por encima de las individualidades y el club fichó.

Alivio con Flakus y Ortuño

Las alarmas que habían sonado en los últimos días respecto al estado físico de los actuales referentes ofensivos del equipo han sido apagadas de un soplazo. Breis se encargó de transmitir un mensaje de calma al confirmar que los problemas de David Flakus y Juanto Ortuño no revisten la gravedad que parecía en un primer momento.

La recuperación de ambos avanza. En el caso del ariete esloveno, los servicios médicos son optimistas; de hecho, cabe la posibilidad de que Flakus pueda reintegrarse a los entrenamientos con el resto del grupo a finales de esta misma semana. Por su parte, la evolución de Juanto Ortuño también invita a la tranquilidad. Breis confía plenamente en que el delantero yeclano estará en plenas facultades al menos dos semanas antes de que arranque la liga.

Un 9 versátil

Con las bandas perfectamente cubiertas y dos puntas natos como Flakus y Ortuño ya en nómina, el retrato robot del próximo fichaje está meridianamente claro. A medio plazo, la entidad busca un jugador que posea la capacidad de complementarse a la perfección con los dos delanteros que ya integran la plantilla del Real Murcia.

Se busca un jugador polivalente, capaz de desenvolverse con soltura actuando como segundo punta, pero que también tenga las aptitudes necesarias para ser la referencia ofensiva en solitario cuando el guion del partido lo exija.

Pero más allá de la versatilidad táctica, hay un requisito innegociable en la agenda de la dirección deportiva: el instinto asesino. El Real Murcia busca a alguien que garantice tener más gol que Pedro Benito. Esa es la idea clara sobre la que pivota la planificación actual. Ahora falta encontrarlo.