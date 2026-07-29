Fútbol
El Real Murcia, ante su reto más crucial en el mercado
Breis aclara que lesiones de Flakus y Ortuño no revisten gravedad y el director deportivo confirma que se busca un delantero que los complemente
El Real Murcia tiene un objetivo claro entre ceja y ceja: encontrar el atacante ideal que complete la terna ofensiva. Así lo confirmó Manolo Sánchez Breis en su última comparecencia ayer en la rueda de prensa de presentación de Joan Rojas, despejando la duda existente en el entorno grana durante las últimas semana por el asunto Pedro Benito.
El director deportivo grana no fue rotundo al señalar que la secretaría técnica necesita sí o sí un nuevo delantero, pero aclaró que se busca un perfil más. No se trata de un capricho, en realidad, sino de una necesidad para dotar al equipo una variante más para afrontar una temporada que se anticipa larga y que, además, el equipo ha perdido a Ekain y Pedro Benito. Este nuevo efectivo llegará para sumar fuerzas junto a David Flakus y a Juanto Ortuño, formando así un frente de ataque de plenas garantías.
Conciencia tranquila
Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue, inevitablemente, el de Pedro Benito. Su salida del club generó cierto debate en la grada, pero Sánchez Breis quiso atajar cualquier tipo de polémica mostrando una transparencia absoluta sobre cómo se gestó la marcha del atacante: «Tengo la conciencia muy tranquila. Fue de los primeros jugadores a los que llamé», aseguró Breis con firmeza ante los micrófonos.
El director deportivo explicó que, si bien la voluntad inicial del jugador era continuar vistiendo la elástica grana, su legítima ambición de intentar dar el salto al fútbol profesional primó en sus decisiones. Ante la incertidumbre de los plazos que exigía el mercado, la postura de la entidad fue inflexible: el Real Murcia no podía hipotecar su planificación. La hoja de ruta del club está por encima de las individualidades y el club fichó.
Alivio con Flakus y Ortuño
Las alarmas que habían sonado en los últimos días respecto al estado físico de los actuales referentes ofensivos del equipo han sido apagadas de un soplazo. Breis se encargó de transmitir un mensaje de calma al confirmar que los problemas de David Flakus y Juanto Ortuño no revisten la gravedad que parecía en un primer momento.
La recuperación de ambos avanza. En el caso del ariete esloveno, los servicios médicos son optimistas; de hecho, cabe la posibilidad de que Flakus pueda reintegrarse a los entrenamientos con el resto del grupo a finales de esta misma semana. Por su parte, la evolución de Juanto Ortuño también invita a la tranquilidad. Breis confía plenamente en que el delantero yeclano estará en plenas facultades al menos dos semanas antes de que arranque la liga.
Un 9 versátil
Con las bandas perfectamente cubiertas y dos puntas natos como Flakus y Ortuño ya en nómina, el retrato robot del próximo fichaje está meridianamente claro. A medio plazo, la entidad busca un jugador que posea la capacidad de complementarse a la perfección con los dos delanteros que ya integran la plantilla del Real Murcia.
Se busca un jugador polivalente, capaz de desenvolverse con soltura actuando como segundo punta, pero que también tenga las aptitudes necesarias para ser la referencia ofensiva en solitario cuando el guion del partido lo exija.
Pero más allá de la versatilidad táctica, hay un requisito innegociable en la agenda de la dirección deportiva: el instinto asesino. El Real Murcia busca a alguien que garantice tener más gol que Pedro Benito. Esa es la idea clara sobre la que pivota la planificación actual. Ahora falta encontrarlo.
Joan Rojas: «Con el escudo no se gana nunca; hay que ir a la guerra»
El central Joan Rojas fue presentado como nuevo jugador del Real Murcia. El defensor catalán repasó los detalles de su rápida llegada a la entidad grana, sus primeras impresiones de la pretemporada y las claves fundamentales para afrontar con garantías el exigente curso en Primera Federación.
El zaguero explicó que la operación se concretó con agilidad a finales de mayo: «El fichaje la verdad que fue rápido. Cuando un equipo como el Murcia muestra interés en ti a finales de mayo, algunas cosas que había sobre la mesa se quedaron un poco a un lado porque creo que este es el sitio para mí». En cuanto al inicio de los entrenamientos, Rojas ha destacado el esfuerzo físico: «Respecto a las primeras semanas, pues bien, dándole duro a las piernas con el calor que hace aquí, con el equipo, con el míster y dándole duro».
Con una sólida trayectoria a sus espaldas en la categoría y más de cien partidos disputados, el defensa señaló los pilares necesarios para aspirar a lo máximo: «Llevo ya unos años en esta liga y pienso que lo más importante es ser fuertes aquí en el estadio y luego salir afuera y sumar lo máximo que se pueda». Asimismo, ha advertido sobre la exigencia de los campos rivales: «Con el escudo no se gana nunca porque yo he estado en equipos de menor nivel y he venido a estos estadios y he sacado puntos. Así que eso, sumar lo máximo aquí en casa y luego fuera a saber que hay que ir a la guerra porque ir a estos campos es ir un poco a la guerra».
El futbolista reconoció que dimensionó la trascendencia de la institución desde el primer instante: «Desde el día uno que firmé, que aún no estaba por aquí, ya con los mensajes de la gente por redes sociales te haces un poco a la idea de lo que es este club para la gente, para la ciudad».
De cara al desarrollo del campeonato, Rojas pronosticó una campaña sumamente competida: «Cada vez hay más nivel en esta liga y los que bajan de Segunda tienen mucho nivel y los que suben también. Así que sí, aventuro un año duro»
Para concluir, el defensa enumeró aquellos escenarios que suponen un mayor suplicio competitivo en la categoría: «Ahora sí que se me venga a la cabeza, siempre que voy a jugar contra el Algeciras es un dolor. Quizás no tienen el nombre que tienen Hércules, Zaragoza u otros equipos, pero ir a jugar a campo de Algeciras, si te digo uno, te diría ellos». No obstante, cerró advirtiendo sobre la igualdad general: «No sacaría a nadie fuera porque todos los equipos te lo ponen muy difícil».
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