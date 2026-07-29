El Marme celebra en La Manga el primero de sus dos 3x3

La AD Marme de San Javier organiza todos los veranos dos torneos de baloncesto 3x3. El primero de ellos se llevará a cabo este fin de semana en el Polideportivo de La Manga del Mar Menor junto con La Laguna Cup. Las inscripciones aún están abiertas para todas las categorías convocadas, reservándose la jornada del sábado para los equipos absolutos y de minibasket, y del domingo para promesas e infantiles.

Un fin de semana después, los días 8 y 9 de agosto, llegará una de las grandes citas para el baloncesto regional con la celebración del 3x3 La Ribera, el campeonato con más solera y que reúne todos los años a más de un centenar de conjuntos entre todas las categorías. Los partidos se desarrollarán a orillas del Mar Menor, en las once pistas distribuidas por la Explanada de Barnuevo de Santiago de la Ribera. Desde veteranos hasta benjamines tienen cabida en un torneo con casi treinta años de historia.

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Además, estos dos campeonatos están incluidos dentro del Summer Tour Finals 2026 que promueve la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, que contará con un torneo final en el pabellón Príncipe de Asturias, de Murcia, el sábado 5 de septiembre, donde los cuatro mejores equipos entre todos los celebrados durante el verano hasta el próximo 15 de agosto, tendrán garantizada su participación.