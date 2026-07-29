Mariano García, campeón del mundo, pendiente del ranking para el Europeo de Birmingham

Mariano García García, actual campeón del mundo de 1.500 metros lisos en pista cubierta, aparece en la lista de atletas españoles para el Campeonato de Europa de Birmingham. Pero su participación está pendiente del ranking Road to Birmingham. Será este jueves cuando la European Athletics publique los atletas elegibles y se conocerá oficialmente que estará por primera vez en una gran competición internacional al aire libre en la distancia de los 1.500. Su tercer puesto en el Campeonato de España de Málaga el pasado domingo, que llegó después de remontar desde la quinta plaza en la recta final, ha salvado al de Cuevas de Reyllo, que no logró la marca mínima exigida, de quedarse fuera de la expedición española, donde ya tenían la plaza asegurada dos marchadores de la Región, Miguel Ángel López Nicolás, que con 37 internacionalidades se convierte en el capitán del equipo masculino, y el ciezano Manuel Bermúdez Jiménez, que estarán ambos en la primera de maratón.

Mariano García, en la pista de atletismo de Fuente Álamo, que no es de tartán, sino de tierra / Iván Urquízar

28º del ranking

Mariano García aparece en estos momentos en el puesto vigésimo octavo del ranking europeo de la distancia con 1.223 puntos. Su mejor marca es de 3:35.53, que logró en pista cubierta el pasado mes de febrero en Alemania. Al aire libre se quedó en 3:35.69, logrado en Budapest el pasado 14 de julio.

Su temporada al aire libre ha estado marcada por una lesión en el sóleo que sufrió a finales de mayo que condicionó bastante su preparación. Pese a ello, la medalla de bronce obtenida en el Nacional de Málaga le ha valido para estar entre los seleccionables, aunque pendiente de que este jueves comunique la European Athletics los atletas que entran dentro de la cuota. En su caso, ha sido incluido en la lista por la Federación Española en base al criterio de excepcionalidad que permite a la dirección deportiva, a propuesta del Área de Alto Rendimiento, citar para competiciones internacionales a atletas que no cumplen las marcas pero sí méritos y resultados previos, que en el caso de Mariano García es su título de campeón del mundo en pista este mismo año.

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Al margen, a favor de Mariano García está que para la disputa del campeonato aún quedan dos semanas, puesto que se celebra del 10 al 16 de agosto, por lo que podrá afinar aún más su puesta a punto, y teniendo en cuenta que es un deportista que se crece en la alta competición, como ya ha demostrado en los últimos años, será una de las bazas españolas en los 1.500 metros, donde ahora mismo solo tiene la plaza garantizada Adrián Ben, quien el pasado domingo se proclamó campeón de España.