El FC Cartagena incorpora a Amet Korça con vistas a futuro

El FC Cartagena ha anunciado en la tarde de hoy su duodécima incorporación del presente mercado de fichajes. Amet Korça firma con el cuadro portuario por dos temporadas con el objetivo de salir cedido antes del 1 de septiembre. Es el quinto central de la plantilla tras Rubén Serrano, Imanol Baz, Luca Lohr y Grégory Kelo y no restan fichas libres para su inclusión en el equipo. El último hueco senior del plantel cartagenerista está reservado para un delantero centro.

Amet Korça tiene 25 años, es estadounidense y tiene origen albanés. Es un central muy alto, de 1,91 metros, joven y rápido. Formado en el fútbol estadounidense y el croata, el jugador ha pasado por el Solar SC de su Texas natal, por el Dinamo de Zagreb, por el Dubrava croata (cedido tres temporadas), por el Gorica de primera división de Croacia, por el North Texas y de nuevo por el Dubrava antes de recalar en el Cartagena.