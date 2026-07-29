El FC Cartagena, con mucho físico y balón en pretemporada

Resta justo un mes para el inicio de la competición oficial en Primera RFEF y todos los equipos se preparan a conciencia. En el Fútbol Club Cartagena la premisa está muy clara: llegar con un ritmo muy alto y las ideas de juego aprendidas. Para ello, la pretemporada de Íñigo Vélez acumula muchos kilómetros, mucha fuerza y mucha táctica, sin dejar de lado el balón. A cargo de David Torrejón, el cuadro albinegro coge la forma física necesaria. Bajo las indicaciones del entrenador, los futbolistas interiorizan los conceptos imprescindibles.

El FC Cartagena parece, a simple vista, más ordenado que en años anteriores. Prácticamente ha completado su plantel, al que sólo le falta el fichaje de un delantero que aún no está cerrado, según afirman a este medio fuentes del club. El equipo ha comenzado los entrenamientos con más jugadores que formarán la plantilla definitiva y el entrenador puede ir viendo las dinámicas y sinergias que se generan en el terreno de juego, además del nivel de cada futbolista de forma individual.

Este aspecto, además, aporta al jugador confianza y certeza de cara al curso que está por comenzar. Contra quién se juega el puesto, quién le acompañará en el césped, quién le devuelve los pases y quién la pide al espacio. Antes de que llegue todo eso en el debut del conjunto portuario en Algeciras a finales de agosto, lo primero es ganar el tono físico que permitirá competir al Cartagena desde el esfuerzo y el sacrificio.

En Primera RFEF nadie regala nada y el aspecto físico es el más 'barato' de conseguir. No se necesita talento ni desborde ni gol. Sólo conocimiento, buena planificación y profesionales capacitados para llevar al equipo al máximo nivel. De eso se encarga David Torrejón, preparador físico del equipo portuario, quien está guiando a los futbolistas hacia el mejor estado físico posible.

Como ya han confirmado varios jugadores albinegros en declaraciones públicas, los entrenamientos de pretemporada están siendo duros. No hay otro camino que el trabajo para conseguir el resultado deseado. Íñigo Vélez, un entrenador joven, pero con influencias clásicas como la de José Luis Mendilibar -su entrenador en el Eibar-, no deja nada al azar o la improvisación.

El Cartagena está entrenando lunes, martes, jueves y viernes en sesión única; mientras que los miércoles y sábados redoblan esfuerzos los futbolistas albinegros. Dobles sesiones para aumentar la carga en el menor tiempo posible, aunque respetando los tiempos de descanso necesarios para no agotar a la plantilla. Además de los ejercicios aeróbicos, el preparador físico cartagenerista introduce muchos ejercicios de fuerza que aumentan la resistencia del jugador.

El toque de balón, sobre todo llevado a cabo en espacios reducidos, no se deja de lado. En las fotografías compartidas por el club en redes sociales se ha podido ver a todos los futbolistas participando en dinámicas de pelota en las que Vélez introduce conceptos y corrige reacciones. Los ejercicios realizados hasta el momento responden a movimientos básicos que no requieren de gran intervención del técnico. La concentración y la seriedad del grupo es la tónica dominante durante toda la sesión.

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Amistosos para afianzar conceptos

Todo lo trabajado en los entrenamientos tiene su reflejo en los partidos amistosos. Numerosos y de diferente nivel. El primero, frente al Iswich Town de la Premier League, dejó mejores sensaciones de las esperadas frente a un equipo que lleva más semanas de preparación. También se disputará hoy un partido entre primer y segundo equipo en las instalaciones Gómez Meseguer y se continuará la programación el viernes contra el Johor DT malasio. Hasta el inicio de la temporada hay programados hasta cuatro encuentros más: Brighton sub 21, Yeclano Deportivo, Hércules y Minera Deportiva.