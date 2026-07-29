Fútbol
El FC Cartagena, con mucho físico y balón en pretemporada
El cuadro portuario prepara su arranque liguero con dos sesiones dobles a la semana y partidos de diferente nivel
Resta justo un mes para el inicio de la competición oficial en Primera RFEF y todos los equipos se preparan a conciencia. En el Fútbol Club Cartagena la premisa está muy clara: llegar con un ritmo muy alto y las ideas de juego aprendidas. Para ello, la pretemporada de Íñigo Vélez acumula muchos kilómetros, mucha fuerza y mucha táctica, sin dejar de lado el balón. A cargo de David Torrejón, el cuadro albinegro coge la forma física necesaria. Bajo las indicaciones del entrenador, los futbolistas interiorizan los conceptos imprescindibles.
El FC Cartagena parece, a simple vista, más ordenado que en años anteriores. Prácticamente ha completado su plantel, al que sólo le falta el fichaje de un delantero que aún no está cerrado, según afirman a este medio fuentes del club. El equipo ha comenzado los entrenamientos con más jugadores que formarán la plantilla definitiva y el entrenador puede ir viendo las dinámicas y sinergias que se generan en el terreno de juego, además del nivel de cada futbolista de forma individual.
Este aspecto, además, aporta al jugador confianza y certeza de cara al curso que está por comenzar. Contra quién se juega el puesto, quién le acompañará en el césped, quién le devuelve los pases y quién la pide al espacio. Antes de que llegue todo eso en el debut del conjunto portuario en Algeciras a finales de agosto, lo primero es ganar el tono físico que permitirá competir al Cartagena desde el esfuerzo y el sacrificio.
En Primera RFEF nadie regala nada y el aspecto físico es el más 'barato' de conseguir. No se necesita talento ni desborde ni gol. Sólo conocimiento, buena planificación y profesionales capacitados para llevar al equipo al máximo nivel. De eso se encarga David Torrejón, preparador físico del equipo portuario, quien está guiando a los futbolistas hacia el mejor estado físico posible.
Como ya han confirmado varios jugadores albinegros en declaraciones públicas, los entrenamientos de pretemporada están siendo duros. No hay otro camino que el trabajo para conseguir el resultado deseado. Íñigo Vélez, un entrenador joven, pero con influencias clásicas como la de José Luis Mendilibar -su entrenador en el Eibar-, no deja nada al azar o la improvisación.
El Cartagena está entrenando lunes, martes, jueves y viernes en sesión única; mientras que los miércoles y sábados redoblan esfuerzos los futbolistas albinegros. Dobles sesiones para aumentar la carga en el menor tiempo posible, aunque respetando los tiempos de descanso necesarios para no agotar a la plantilla. Además de los ejercicios aeróbicos, el preparador físico cartagenerista introduce muchos ejercicios de fuerza que aumentan la resistencia del jugador.
El toque de balón, sobre todo llevado a cabo en espacios reducidos, no se deja de lado. En las fotografías compartidas por el club en redes sociales se ha podido ver a todos los futbolistas participando en dinámicas de pelota en las que Vélez introduce conceptos y corrige reacciones. Los ejercicios realizados hasta el momento responden a movimientos básicos que no requieren de gran intervención del técnico. La concentración y la seriedad del grupo es la tónica dominante durante toda la sesión.
Amistosos para afianzar conceptos
Todo lo trabajado en los entrenamientos tiene su reflejo en los partidos amistosos. Numerosos y de diferente nivel. El primero, frente al Iswich Town de la Premier League, dejó mejores sensaciones de las esperadas frente a un equipo que lleva más semanas de preparación. También se disputará hoy un partido entre primer y segundo equipo en las instalaciones Gómez Meseguer y se continuará la programación el viernes contra el Johor DT malasio. Hasta el inicio de la temporada hay programados hasta cuatro encuentros más: Brighton sub 21, Yeclano Deportivo, Hércules y Minera Deportiva.
De Blasis: «Apuntamos a un objetivo claro»
Pablo de Blasis atendió a los medios de comunicación tras el entrenamiento de este martes para trasladar sus sensaciones sobre este inicio de campaña. «El verano fue largo, pero nos reencontramos muchos del año pasado y eso es bueno para la adaptación», expresó. El mediocentro explicó que no ha dejado de entrenar en verano para no perder forma física. «Ahora, de grande, no dejo tanto tiempo sin hacer nada, aunque descanso para olvidar dolores», comentó. Sobre el objetivo a conseguir, De Blasis mencionó disputar el play off de ascenso. «Vamos a apuntar a un objetivo claro desde la primera semana para que los nuevos vean que este grupo quiere llegar lo más alto posible. El grupo será complicado, pero tenemos confianza», dijo. Por último, el argentino afirmó que sigue teniendo «ilusión por competir», concluyó.
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
- Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
- Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
- Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
- Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
- Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF
- Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia
- Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro