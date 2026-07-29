Segunda FEB
CB Cartagena y Molina iniciarán la próxima liga ante sus aficiones
El primer derbi regional de la temporada se vivirá el 12 de septiembre en la Copa de España FEB
El CB Cartagena y el Ciudad de Molina competirán la próxima temporada en el grupo B de Segunda FEB, que arrancará el sábado 3 de octubre con ambos conjuntos jugando ante sus aficiones, los molinenses ante el LogroBasket Logi7 de Logroño, y los cartageneros frente al Biele ISB de Azpeitia (Gipúzcoa), según el resultado del sorteo del calendario que se efectuó ayer. La inclusión en el grupo B va a provocar que los dos equipos de la Región tengan que realizar algunos desplazamientos largos, puesto que se tendrán que enfrentar también al Sant Antoni (Ibiza), Benicarló, Huesca La Magia, Llíria, Clavijo (La Rioja), CB Prat (Badalona), Gandía, Amics Castelló, CB Zaragoza y Sol Gironés Bisbal (Girona).
El primer duelo regional se vivirá en la octava jornada, el 21 de noviembre, que será cuando el Molina recibirá al Cartagena. Pero antes, en el mes de septiembre, ambos ya se enfrentarán, pues que han quedado encuadrados en el mismo grupo de la Copa de España FEB, donde también tendrán como rivales al CEB Llíria y el Proinbeni UPB Gandía. En la primera jornada, el 12 de septiembre, se medirán en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Los dos primeros de cada de uno de los siete grupos pasarán a la siguiente ronda, donde ya entrarán en juego equipos de Primera FEB. Serán tres duelos, todos ellos durante el mes de septiembre, previos al inicio de la liga, que servirán como pretemporada. Además, la Copa está dotada para el campeón con un premio económico de 65.000 euros en caso de ganarla un conjunto que milite en Segunda FEB.
Tanto el Ciudad de Molina como el CB Cartagena están ultimando sus plantillas bajo la dirección en sus banquillos de Carles Miñana, renovado tras lograr la salvación en la última jornada con los molinenses, y Roberto Blanco, que continúa en los albinegros pese al descenso desde Primera FEB.
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar
- Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia
- El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido
- Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo
- Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
- A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia