CB Cartagena y Molina iniciarán la próxima liga ante sus aficiones

El CB Cartagena y el Ciudad de Molina competirán la próxima temporada en el grupo B de Segunda FEB, que arrancará el sábado 3 de octubre con ambos conjuntos jugando ante sus aficiones, los molinenses ante el LogroBasket Logi7 de Logroño, y los cartageneros frente al Biele ISB de Azpeitia (Gipúzcoa), según el resultado del sorteo del calendario que se efectuó ayer. La inclusión en el grupo B va a provocar que los dos equipos de la Región tengan que realizar algunos desplazamientos largos, puesto que se tendrán que enfrentar también al Sant Antoni (Ibiza), Benicarló, Huesca La Magia, Llíria, Clavijo (La Rioja), CB Prat (Badalona), Gandía, Amics Castelló, CB Zaragoza y Sol Gironés Bisbal (Girona).

El primer duelo regional se vivirá en la octava jornada, el 21 de noviembre, que será cuando el Molina recibirá al Cartagena. Pero antes, en el mes de septiembre, ambos ya se enfrentarán, pues que han quedado encuadrados en el mismo grupo de la Copa de España FEB, donde también tendrán como rivales al CEB Llíria y el Proinbeni UPB Gandía. En la primera jornada, el 12 de septiembre, se medirán en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Los dos primeros de cada de uno de los siete grupos pasarán a la siguiente ronda, donde ya entrarán en juego equipos de Primera FEB. Serán tres duelos, todos ellos durante el mes de septiembre, previos al inicio de la liga, que servirán como pretemporada. Además, la Copa está dotada para el campeón con un premio económico de 65.000 euros en caso de ganarla un conjunto que milite en Segunda FEB.

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Tanto el Ciudad de Molina como el CB Cartagena están ultimando sus plantillas bajo la dirección en sus banquillos de Carles Miñana, renovado tras lograr la salvación en la última jornada con los molinenses, y Roberto Blanco, que continúa en los albinegros pese al descenso desde Primera FEB.