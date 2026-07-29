Carlos Cano, un diamante el frente del Mundial Junior de motociclismo

El Campeonato del Mundo Junior de motociclismo ha llegado a su ecuador y a las vacaciones de verano con la disputa de la cuarta prueba de la temporada en el circuito francés de Magny-Cours. Y lo ha hecho con dos murcianos, ambos del CFMoto Aspar, en lo más alto de la clasificación de las cuatro categorías que componen el certamen.

Mientras que Álvaro Lucas consolidó más su primer puesto en Moto4, la antigua European Talent Cup, Carlos Cano se convirtió por primera vez en la temporada en el líder de Moto3, una categoría donde en un pasado reciente brillaron Máximo Quiles, máximo candidato para ser este año campeón del mundo de Moto3, y Álvaro Carpe, tercero en el mismo y que ganó el título en 2024, antes de dar el salto. Cano, de dieciséis años de edad, debuta esta temporada en la categoría. Y pese a ello, ya se ha convertido en el único piloto capaz de ganar dos carreras, además de convertirse tras su victoria en tierras francesas en líder en solitario con 94 puntos por 85 de Travis Borg, segundo en la clasificación.

Carlos Cano, durante la prueba en Magny-Cours / FIM Junior GP

En Magny-Cours, donde llegó después de lograr en Jerez su primer éxito en el Mundial Junior, Cano dominó los entrenamientos y en carrera se impuso a Fernando Burjosa por poco más de un segundo. No fue hasta la quinta vuelta cuando el piloto del barrio de San Basilio logró situarse por primera vez en cabeza de una categoría muy igualada. En la novena vuelta fue Burjosa quien se puso al mando, pero sin poder en ningún momento abrir hueco con un Cano que tenía guardado un as en la manga para las dos últimas vueltas. En la decimotercera de las quince de nuevo se puso en cabeza para cruzar la línea de meta con una ligera renta que impidió que tuviera que tomar excesivos riesgos en el último giro.

Cano, que es otro diamante surgido de la escuela Pakosta Riders y que en la actualidad está representado por Emilio Alzamora, completó un fin de semana redondo en Magny-Cours, pista donde fue el único capaz de rodar por debajo de 1:45. De esta forma logró su tercer podio del año -un tercero y dos primeros- para poner una distancia ya de 25 puntos sobre el cuarto clasificado. Las siguientes citas serán en Valencia (6 de septiembre), Aragón (27 de septiembre) y Reggio Emilia (18 de octubre), donde se disputarán cada fin de semana dos carreras, por lo que aún quedan en juego 150 puntos.

Además, Cano también está disputando esta temporada la Red Bull Rookies Cup, campeonato que ganó Pedro Acosta y por el que también pasaron Carpe y Quiles, donde ocupa la décimo posición de la clasificación. En el circuito holandés de Assen logró su primer triunfo en un certamen donde es uno de los más jóvenes de la parrilla y donde también debuta en 2026.

Dos segundos de Lucas

Por su parte, Álvaro Lucas, de 15 años y también en el CFMoto Aspar Junior, es el máximo candidato a ganar categoría de Moto4, donde ya triunfó Cano. En la cilindrada reservada a los más jóvenes, el murciano es el dominador. Tras dos segundos puestos en Magny-Cours, Lucas cuenta con una renta de 36 puntos sobre el segundo clasificado, el italiano Lorenzo Pritelli. En el trazado francés cruzó la carrera que abrió el programa en primera posición, pero una sanción por exceder los límites de la pista le relegó a la segunda plaza en favor de Víctor Cubeles. En la segunda, en la que era quinto a cinco vueltas del final, remontó hasta la segunda plaza tras adelantar en el último giro a Cubeles, quedándose a solo 353 milésimas de segundo del triunfo.

Noticias relacionadas

Álvaro Lucas, en la prueba de Magny-Cours / FIM Junior GP

Lucas lleva esta temporada tres triunfos y tres segundos puestos y solo no puntuó en Jerez, donde no concluyó la prueba. De esta forma, a partir de septiembre afrontará la recta final del campeonato con un buen colchón de puntos sobre sus perseguidores y como claro favorito para proclamarse campeón antes de saltar en 2027 a Moto3.