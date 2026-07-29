El aguileño Luis Alberto Lajarín, ‘becario’ en el Cofidis profesional

Los equipos profesionales de ciclismo aprovechan los tramos finales de las temporadas para probar a jóvenes valores. El 1 de agosto de todos los años se abre el período para incorporar a ‘stagiaires’, también conocidos como becarios, nuevos talentos con proyección a los que prueban de cara a un salto al gran pelotón en el futuro. El Cofidis francés, del UCI Pro Team, la máxima categoría, ha elegido a un murciano, Luis Alberto Lajarín Rojas (Águilas, 28 de octubre de 2006), un sub-23 de segundo año que esta temporada ha logrado varios éxitos, como una medalla de plata en el Nacional contrarreloj y también ganó la general y una etapa de la prestigiosa Bidasoa Itzulia.

Lajarín, que estudia Ingeniería Electrónica a través de la UNED, debutará con el Cofidis el 16 de agosto en una clásica francesa, La Polynormande. Posteriormente disputará una carrera por etapas, el Tour Limousin, entre el 18 y el 21 también del próximo mes. Regresará en el Tour de Eslovaquia, del 16 al 20 de septiembre, para en octubre afrontar varias clásicas en Italia. Un calendario completo y exigente para un ‘becario’ que quiere demostrar que puede tener un sitio en el pelotón profesional.

Luis Alberto Lajarín, en una prueba esta temporada con el equipo Finisher / Finisher

De niño, Lajarín jugó al fútbol e hizo natación. Pero a los diez años entró el ciclismo en su vida. Se apuntó a la escuela que se abrió en Águilas y estuvo compitiendo durante varias temporadas en bicicleta de montaña hasta que en infantiles probó la carretera. «Me gustó la carretera, pero me pilló el Covid y ya empecé en cadetes con el Valverde Team, con el que gané la Vuelta al Bajo Aragón en el primer año», recuerda el murciano de solo 19 años, quien pasó su segundo año cadete con el equipo El Nieto del Lobo. Regresó al Valverde Team en el inicio de su período júnior, pero a mitad del segundo año fichó por Multihogar de Cantabria al comenzar sus estudios en Santander. Y de ahí, tras debutar con la selección española, al Finisher sub-23, el filial del Kern Pharma, un equipo profesional que aún no conoce si el año próximo podrá continuar en el pelotón.

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Luis Alberto Lajarín, durante una prueba con el equipo Finisher / Finisher

La llamada del Cofidis llegó hace unas semanas de forma inesperada: «No esperaba nada porque al estar en un filial es más complicado muchas veces que se fijen en ti. Me hizo mucha ilusión porque es el premio al trabajo realizado durante estos años», afirma Lajarín, quien quiere aprovechar «la buena oportunidad que se me presenta porque es un buen sitio para dar el paso al profesionalismo. Aunque sé que es difícil, nada es imposible», termina diciendo.