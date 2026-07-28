El UCAM Murcia se guarda las espaldas ante imprevistos

El UCAM Murcia CB ha sido uno de los primeros equipos de la ACB en cerrar su plantilla para la próxima temporada. Y lo ha hecho guardándose las espaldas ante el revuelto mercado de fichajes de este verano. Con el ‘caso DeJulius’ por resolver, que en estos momentos está denunciado en los juzgados y también ante la FIBA, el club ha dotado al entrenador, Sito Alonso, de un plantel con quince jugadores, una cifra que hasta hace poco era considerada como excesiva pero que ya es normal en el baloncesto español.

Desde la entidad se transmite que la plantilla está cerrada, pero siempre teniendo en cuenta que el mercado puede dar muchas vueltas. Para que comience la pretemporada resta menos de un mes y aún quedan muchos equipos con bastantes euros en su caja para hacer movimientos que descompensen a otros pagando cláusulas de rescisión. Por eso, desde la dirección deportiva se ha apostado por un plantel amplio, también pensando en posibles bajas por lesiones de larga duración, como ocurrió el pasado verano con Kaiser Gates, con el reto también de afrontar con garantías las dos competiciones, la Basketball Champions League y la ACB, siendo esta última la prioridad máxima, como ya ocurrió el pasado curso.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, posando en el Palacio para LA OPINIÓN. / Juan Carlos Caval

Siete operaciones

Desde que acabó la competición con la derrota en cuartos de final ante el Barça, el club ha realizado siete operaciones, tres renovaciones y cuatro fichajes, una cifra que contrasta con las ocho contrataciones realizadas hace un año. El club ató hasta 2029 a Jonah Radebaugh y amplió un año más el compromiso con Howard Sant-Roos. Además, también renovó a Mike Forrest ante la marcha de David DeJulius. Antes, durante la temporada, amplió el contrato de Will Falk hasta 2028, ejecutó la cláusula por un curso más de Toni Nakic, y renovó a Kaiser Gates en octubre de 2025 tras caer lesionado. También hizo lo mismo con Dylan Ennis coincidiendo con su operación de muñeca.

Las caras nuevas han llegado en tres posiciones. En el puesto de base el club ha apostado por el argentino Juani Marcos, quien tras rescindir su contrato con el Barça firmó hasta 2028. También ha llegado Souley Boum, que puede realizar también las funciones de escolta, para tener tres directores de juego. Para el ala pívot, aunque también con capacidad para jugar como '5', ha firmado un jugador que no estaba dentro del guion establecido, el letón ex del Manresa Marc Steinbergs, hasta 2028, quien no tiene la consideración de cupo en la ACB pero sí en la Champions, donde se exigen cinco jugadores de formación, uno más que en el torneo español. Y para el cinco, con el objetivo de sustituir a Devontae Cacok, el UCAM ha incorporado al francés Jean Marc-Pansa, procedente del Sabah BC de Azerbaiyán, con contrato por un año con opción a un segundo.

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Jean-Marc Pansa, nuevo jugador del UCAM Murcia. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Cinco cupos en ACB y seis en BCL

Sito Alonso dispone con cinco cupos para ACB y seis para BCL, lo que le permitirá realizar más rotaciones. Al margen de Steinbergs, que solo tiene esa consideración en la competición europea, cuenta con Falk, Rubén López de la Torre, Moussa Diagne, Sander Raieste y Emanuel Cate como cupos en España. Pese a ello, el club sigue teniendo limitaciones para encontrar jugadores con esta condición. Y por ello se espera que tanto Falk como De la Torre, aprovechando las rotaciones en competición europea, sigan creciendo en aportación durante el presente curso y ganando protagonismo.