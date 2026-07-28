UCAM Murcia CB: Raznatovic resuelve el ‘caso Hezonja’ y mantiene abierto el ‘caso DeJulius’

En solo una semana, el agente Misko Raznatovic, propietario de la agencia BeoBasket, una de las más poderosas del baloncesto europeo, ha resuelto el ‘caso Hezonja’. Pero el serbio no ha sido capaz aún de solucionar el ‘caso DeJulius’ con el UCAM Murcia CB. La salida del base del club universitario, que fue el segundo anotador de la ACB la pasada temporada y considerado el mejor base de la liga, está en estos momentos enquistada. Sin embargo, en apenas unos días sí que se ha resuelto la marcha del croata con destino a la NBA para fichar por los Cleveland Cavaliers por una temporada. Lo que ha llamado la atención es que el alero tenía firmado un contrato de 4,7 millones de euros en el Real Madrid, según la web encestando, y ahora va a pasar a tener un salario de 2,5, que se quedaría en 1,6 neto tras impuestos, cuando en España sería de 2,6. Además, tendrá que abonar una cláusula al Real Madrid para romper su contrato. Según diversos medios, en el fondo de la operación está el interés de Hezonja de fichar por otro club europeo -se le ha relacionado con el Dubai de Xavi Pascual- tras pasar unos meses en la NBA.

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid / EUROPA PRESS

Mientras tanto, el UCAM Murcia, que ya ha denunciado a David DeJulius por querer romper el contrato, que según el club se renovó hace unos meses por dos temporadas más, hasta 2028, sigue esperando acontecimientos. Lo que la entidad tiene claro es que aunque cuando comience la pretemporada esté aún por resolverse la situación, DeJulius no volverá a aparecer por la ciudad. Se le sigue vinculando al Besiktas turco, que esta campaña jugará la Euroliga, pero en la entidad no hay conocimiento oficial de ello. El UCAM aseguró que en su contrato no se había contemplado ninguna cláusula de salida, por lo que la única vía es la negociación entre clubes.