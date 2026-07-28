Sebas López, técnico del Lorca Deportiva, satisfecho con su plantilla

Tras una semana desde el inicio de los entrenamientos del Lorca Deportiva, el técnico aguileño, Sebas López, que va a cumplir su tercera temporada en el banquillo lorquinista, ha hecho balance de la misma.

“Estoy muy contento porque los jugadores han venido en muy buen estado de forma. Poco a poco irán cogiendo los conceptos que queremos. Estamos satisfechos porque hemos confeccionado una plantilla muy equilibrada. Hemos bajado la media de edad y hemos dado un salto" explica. Sobre el nivel de sus jugadores se ha mostrado cauto: "Es pronto para decir si esta plantilla es mejor que la de la pasada campaña. Yo estoy muy agradecido a los jugadores de la temporada pasada. Su comportamiento ha sido exquisito y si hemos conseguido el objetivo de la permanencia ha sido gracias a ellos. También hubo un momento en el que nos hicieron soñar. Un total de ocho jugadores continúan de la plantilla de la pasada temporada, lo que te permite adelantar trabajo. Los jugadores que han venido son muy profesionales y coherentes".

De momento se sigue trabajando en la confección de la plantilla y así lo explica: "La plantilla no está cerrada. Estamos valorando incorporar un lateral derecho sub-23, un centrocampista y algo más arriba. Va a depender de lo que nos ofrezca el mercado. Fichar por fichar no lo vamos a hacer. Tenemos que jugar varios partidos de pretemporada. Se creó un torneo de prisa y corriendo, donde vamos a jugar dos partidos muy seguidos contra el Águilas y otros que nos servirán para conocernos, asimilar los conceptos que estamos trabajando en los entrenamientos y así formar un bloque compacto que nos permita empezar bien la temporada. Vamos a jugar en varias superficies, ya que el grupo III tiene muchos campos de césped artificial. Eso sí, se muestra optimista de cara a este curso: "Estamos muy ilusionados, pero hay mucho trabajo por delante”.