Pedro Benito, un adiós que obliga al Murcia a encontrar un goleador

El Real Murcia encara la segunda parte de la planificación deportiva con gran parte del trabajo ya resuelto. La dirección deportiva liderada por Manolo Sánchez Breis ha conseguido dar forma a un proyecto prácticamente terminado, con la mayoría de las posiciones cubiertas. Sin embargo, todavía quedan dos piezas consideradas estratégicas para completar el puzle, y una de ellas sobresale por encima del resto: la incorporación de un delantero centro.

La necesidad ya existía desde hace semanas, pero los acontecimientos de los últimos días han acelerado esta sensación. La marcha oficial de Pedro Benito, unida a las molestias físicas que arrastran David Flakus y Juanto Ortuño durante la pretemporada, ha dejado la sensación al conjunto grana que otro delantero es más que necesario para un curso tan largo.

Flakus continúa recuperándose de sus molestias con el objetivo de llegar en condiciones a la primera jornada de Liga. En el club reina el optimismo respecto a los plazos, aunque todavía queda por comprobar cómo responde el delantero esloveno en las próximas semanas. Más incertidumbre sobre la fecha de regreso existe alrededor de Juanto Ortuño. El atacante yeclano afronta la recuperación de una intervención quirúrgica que, a día de hoy, apunta a prolongarse más de lo deseado, lo que reduce considerablemente las alternativas ofensivas de Sergi Guilló durante esta fase de preparación. En ese contexto, la salida de Pedro Benito adquiere todavía una mayor trascendencia.

El adiós inevitable

El delantero andaluz ha puesto punto final a su etapa como jugador del Real Murcia tras aceptar la propuesta de la Cultural y Deportiva Leonesa, cerrando así una relación que parecía destinada a prolongarse, pero que terminó rompiéndose por diferencias económicas y de proyecto. De nuevo Asier Goiria, que lo fichó hace dos veranos para los granas, ha sido el director deportivo que le ha reclamado para su nuevo proyecto.

Su adiós supone una de las primeras grandes decisiones del nuevo ciclo deportivo encabezado por Manolo Sánchez Breis. El club apostó por intentar renovar al futbolista, que habría afrontado su tercera temporada vestido de grana, pero las conversaciones nunca llegaron a buen puerto. Durante semanas ambas partes mantuvieron contactos, aunque la distancia entre las pretensiones del jugador y la propuesta del Real Murcia terminó siendo insalvable.

Pedro Benito siempre trasladó su deseo de continuar en la capital del Segura. Desde su llegada encontró estabilidad, protagonismo y una conexión inmediata con la afición. El delantero cayó de pie en Nueva Condomina y nunca escondió que se sentía identificado con el club y con el entorno. Sin embargo, tanto él como las personas que gestionaban su futuro entendían que la oferta presentada por la entidad no reflejaba el peso que había adquirido dentro del equipo durante las dos últimas temporadas.

La sensación en el entorno del futbolista era clara: el Real Murcia no terminaba de considerarlo una pieza estructural del nuevo proyecto. Pedro Benito buscaba sentirse importante, tanto en el plano deportivo como en el económico, después de dos campañas en las que respondió con rendimiento y regularidad. Finalmente, la propuesta de la Cultural Leonesa terminó convenciendo a un delantero que entendió que había llegado el momento de emprender un nuevo desafío profesional. En su despedida dejó claro que su prioridad este verano: «No os voy a mentir: me habría encantado seguir viviendo todos estos momentos con vosotros durante toda la vida», escribió en su carta de despedida.

Su marcha deja atrás unos números que avalan su paso por el conjunto grana. En dos temporadas disputó 75 partidos oficiales, en los que firmó 12 goles y seis asistencias, participando de manera directa en 18 tantos del Real Murcia. Más allá de las estadísticas, Pedro Benito deja el recuerdo de un futbolista comprometido y trabajador.

Su nombre, entre otros recuerdos, quedará ligado al play off de ascenso de la temporada 2024-25, cuando marcó uno de los goles más recordados de los últimos años frente al Nàstic de Tarragona. Aquella diana alimentó durante una semana el sueño de un ascenso que finalmente no pudo consumarse, pero quedó grabada en la memoria de una afición que reconoció el esfuerzo de un jugador que nunca dejó de competir mientras vistió la camiseta grana.

Precisamente por ese rendimiento sorprende que ambas partes no hayan encontrado un punto de entendimiento. El Real Murcia optó desde el inicio del mercado por abrir una nueva etapa y destinar sus recursos a otro perfiles ofensivos como fueron la recuperación de Joel Jorquera o los fichajes de Chema Núñez o Javi Moreno.

Ahora toda la responsabilidad recae sobre la dirección deportiva. No se trata únicamente de incorporar un atacante más para aumentar la competencia. El club necesita encontrar un futbolista capaz de asumir protagonismo desde el primer día, especialmente mientras Flakus y Juanto Ortuño terminan de recuperarse y que sea complementario con ellos cuando estén al 100%.

El tiempo acabará dictando sentencia sobre una separación que deja argumentos para ambas partes. Pedro Benito entendía que había hecho méritos suficientes para recibir una oferta acorde a su importancia dentro del equipo. El Real Murcia, por su parte, ha decidido mirar hacia adelante y construir un nuevo proyecto sin uno de los delanteros más queridos por la grada en los últimos cursos.

La plantilla está prácticamente terminada, pero la pieza que falta es, probablemente, la más determinante de todas. Porque en un equipo diseñado para pelear por el ascenso, los goles siguen siendo el bien más preciado.