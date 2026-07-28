La Lucero Extreme Obstáculos de Perín, con 300 participantes

La Lucero Extreme Obstáculos se celebró en Perín con trescientos participantes que disfrutaron de una prueba con cinco kilómetros de recorrido y treinta obstáculos perfectamente diseñados. Después de entrar en meta, la mayoría de los inscritos ya intentó confirmar su participación para la próxima edición. La fiesta deportiva en la diputación cartagenera de Perín tendrá continuidad este próximo sábado 1 de agosto con la Lucero Trail, sobre un recorrido de 17 kilómetros, con carreras previas para los menores dentro de la Lucero Kids, y después cena con los clásicos Happyburros y el concierto Tributo El Canto de El Loco.