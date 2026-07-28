Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE MurciaBiometano en MulaNuevo presidente FremmParo en la RegiónJazz San Javier
instagramlinkedin

Carreras populares

La Lucero Extreme Obstáculos de Perín, con 300 participantes

La prueba se desarrolla en un circuito de cinco kilómetros con treinta obstáculos

Lucero Xtreme Obstáculos de Perín

Lucero Xtreme Obstáculos de Perín

Ver galería

Lucero Xtreme Obstáculos de Perín / Gaspar Zamora

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gaspar Zamora

La Lucero Extreme Obstáculos se celebró en Perín con trescientos participantes que disfrutaron de una prueba con cinco kilómetros de recorrido y treinta obstáculos perfectamente diseñados. Después de entrar en meta, la mayoría de los inscritos ya intentó confirmar su participación para la próxima edición. La fiesta deportiva en la diputación cartagenera de Perín tendrá continuidad este próximo sábado 1 de agosto con la Lucero Trail, sobre un recorrido de 17 kilómetros, con carreras previas para los menores dentro de la Lucero Kids, y después cena con los clásicos Happyburros y el concierto Tributo El Canto de El Loco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
  2. Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
  3. Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
  4. Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
  5. Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF
  6. Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia
  7. Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
  8. Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro

Sánchez sobre el crecimiento económico: "Lo que está consiguiendo España es algo extraordinario"

Sánchez sobre el crecimiento económico: "Lo que está consiguiendo España es algo extraordinario"

La Lucero Extreme Obstáculos de Perín, con 300 participantes

La Lucero Extreme Obstáculos de Perín, con 300 participantes

ElPozo Murcia apuesta por el futuro con una estrategia de fichajes a largo plazo

ElPozo Murcia apuesta por el futuro con una estrategia de fichajes a largo plazo

Malestar por la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que la Región de Murcia era aspirante

Malestar por la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que la Región de Murcia era aspirante

El plan sombra llega a 12 colegios de Murcia y pedanías con 40 nuevos toldos

El plan sombra llega a 12 colegios de Murcia y pedanías con 40 nuevos toldos

Pastel de atún frío con pan de molde: fácil, cremoso y perfecto para el verano

Pastel de atún frío con pan de molde: fácil, cremoso y perfecto para el verano

El Pleno de Caravaca reclama al Gobierno de España que garantice la conectividad del Noroeste en el nuevo mapa estatal de transporte por carretera

El Pleno de Caravaca reclama al Gobierno de España que garantice la conectividad del Noroeste en el nuevo mapa estatal de transporte por carretera

Denuncian que una colonia de vencejos se encuentra amenazada tras más de 50 años anidada en el CEIP Virgen del Loreto de Santiago de la Ribera

Denuncian que una colonia de vencejos se encuentra amenazada tras más de 50 años anidada en el CEIP Virgen del Loreto de Santiago de la Ribera
Tracking Pixel Contents