Joan Rojas, central del Real Murcia: "Con el escudo no se gana nunca"

El central Joan Rojas ha sido presentado como nuevo jugador del Real Murcia. El defensor catalán ha repasado los detalles de su rápida llegada a la entidad grana, sus primeras impresiones de la pretemporada y las claves fundamentales para afrontar con garantías el exigente curso en Primera Federación.

El zaguero ha explicado que la operación se concretó con agilidad a finales de mayo: "El fichaje la verdad que fue rápido. Cuando un equipo como el Murcia muestra interés en ti a finales de mayo, algunas cosas que había sobre la mesa se quedaron un poco a un lado porque creo que este es el sitio para mí". En cuanto al inicio de los entrenamientos, Rojas ha destacado el esfuerzo físico: "Respecto a las primeras semanas, pues bien, dándole duro a las piernas con el calor que hace aquí, con el equipo, con el míster y dándole duro".

Con una sólida trayectoria a sus espaldas en la categoría y más de cien partidos disputados, el defensa ha señalado los pilares necesarios para aspirar a lo máximo: "Llevo ya unos años en esta liga y pienso que lo más importante es ser fuertes aquí en el estadio y luego salir afuera y sumar lo máximo que se pueda". Asimismo, ha advertido sobre la exigencia de los campos rivales: "Con el escudo no se gana nunca porque yo he estado en equipos de menor nivel y he venido a estos estadios y he sacado puntos. Así que eso, sumar lo máximo aquí en casa y luego fuera a saber que hay que ir a la guerra porque ir a estos campos es ir un poco a la guerra".

El futbolista ha reconocido que dimensionó la trascendencia de la institución y el calor de la afición desde el primer instante: "Desde el día uno que firmé, que aún no estaba por aquí, ya con los mensajes de la gente por redes sociales te haces un poco a la idea de lo que es este club para la gente, para la ciudad". Echando la vista atrás, ha valorado su cambio de bando: "He tenido la suerte de venir aquí como rival, no sé si he venido tres veces o por ahí, y ahora por suerte estoy al otro lado. Jugar cada dos semanas en este estadio tiene que ser algo top".

Cuestionado sobre los sistemas tácticos y la posible adaptación a una defensa de tres, el central ha mostrado total predisposición a las órdenes del cuerpo técnico: "Respecto a la defensa de tres no es nuevo para mí, ya lo he hecho en otros equipos, en el Alcorcón alguna vez lo hicimos o hace ya tiempo en el Atlético de Madrid también". Y ha añadido sobre su rol en el campo: "Soy un jugador donde me diga el míster; si hay un día que me dice que tengo que salir los últimos tres minutos a pegarme de punta, pues es como yo veo el fútbol". Sobre la asimilación de conceptos, ha matizado: "Llevamos dos semanas, hemos hablado un poco de tema táctico y demás, pero ahora es más darle a las piernas, coger ritmo y ya lo táctico se irá viendo".

El jugador también ha valorado positivamente la competencia interna en el centro de la zaga y el reencuentro con viejos conocidos: "Con Alberto tuve la suerte de coincidir en Calahorra, no sé si hace 7 años o así. Estuvimos 6 meses juntos, ya sabía un poco cómo es, es un tío top y ya sabía del nivel que tiene". Sobre su otro compañero, ha apuntado: "Héctor también es un chico muy joven, con un nivel altísimo y seguro que cuanto más nivel haya va a ser mejor para todos, porque nos vamos a poner las pilas unos con otros. Si es bueno para el equipo, pues es bueno para nosotros también".

De cara al desarrollo del campeonato, Rojas ha pronosticado una campaña sumamente competida: "Cada vez hay más nivel en esta liga y los que bajan de Segunda tienen mucho nivel y los que suben también. Así que sí, aventuro un año duro". Para afrontarlo, ha abogado por la cautela y el inconformismo: "Sabiendo que somos el Real Murcia y que no tenemos miedo a nadie, pero con la humildad de saber que si no estamos al 100%, no vamos a ganar".

Echando la vista atrás sobre sus visitas previas al feudo grana, el defensa ha recordado sus antecedentes: "Déjame que haga memoria. Vine con el Calahorra, que creo que vi una entrevista de Pedro el otro día, empatamos a cero hace ya tres o cuatro años. Imagínate que hicimos un partido un poco duro. Luego vine con Sanluqueño y ganamos, y con el Alcorcón he venido dos veces y los dos hemos perdido. Así que bueno, balance más o menos igual".

Para concluir, el defensa ha señalado aquellos escenarios que suponen un mayor suplicio competitivo en la categoría: "Ahora sí que se me venga a la cabeza, siempre que voy a jugar contra el Algeciras es un dolor. Quizás no tienen el nombre que tienen Hércules, Zaragoza u otros equipos, pero ir a jugar a campo de Algeciras, si te digo uno, te diría ellos". No obstante, ha cerrado advirtiendo sobre la igualdad general: "No sacaría a nadie fuera porque todos los equipos te lo ponen muy difícil".

Breis confirma que se busca un delantero

Sánchez Breis atendió también a los medios y habló de la salida de Pedro Benito del club, lo que es sin duda el tema de actualidad en el Real Murcia: "Pedro Benito fue de los primeros jugadores con los que me reuní para saber si quería seguir en el club. Su primera idea era jugar en el fútbol profesional y hemos respetado sus tiempos y los de su representante, le he mostrado el interés durante el verano, pero nosotros somos el Real Murcia y somos uno de los equipos más grandes de esta categoría, no podemos estar esperando y a partir de ahí nos movimos". Reconoce que cuando el jugador mostró interés en seguir, el club ya había fichado ese perfil: "Cuando se pudo unir ambos puntos nosotros ya teníamos esa posición reforzada. Agradecido por sus palabras al murcianismo y desearle toda la suerte desde ya, pero nosotros tenemos que estar pensando en los jugadores que se van a poner en la camiseta del Real Murcia". Eso sí, en otra pregunta, el máximo dirigente deportivo del club grana confirmó que se busca un goleador, pero confía que tanto Flakus como Ortuño puedan estar sin problemas para el inicio de la competición.