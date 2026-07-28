Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE MurciaBiometano en MulaNuevo presidente FremmParo en la RegiónJazz San Javier
instagramlinkedin

EL SOBRESALTO

Joan Laporta guarda reposo tras superar una arritmia y no irá al stage de Birmingham

El último acto oficial del presidente azulgrana fue el pasado sábado, cuando recibió en su despacho del Camp Nou a Karim Adeyemi

El último acto oficial de Laporta: la renovación del contrato de Graham Hansen en su despacho.

El último acto oficial de Laporta: la renovación del contrato de Graham Hansen en su despacho. / Alex Caparros / SPO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Joan Laporta no acudirá al 'stage' de Birmigham como era su deseo para acompañar al equipo. Por razones de fuerza mayor. El presidente del Barça sufrió una indisposición hace unos días que le llevaron a ser hospitalizado en Barcelona: una arritmia cardiaca que ha superado. El último acto oficial de Laporta fue el pasado sábado, cuando recibió en su despacho del Camp Nou a Karim Adeyemi, uno de los fichajes del primer equipo masculino, y recibir a Caroline Graham Hansen para firmar el contrato de renovación de la futbolista noruega.

Laporta, este martes, ya se encontraba con fuerzas para compartir la angustiosa experiencia vivida. Pero su actividad presidencial queda totalmente restringida por unos días después del sobresalto personal. El máximo representante del club cederá el mando de nuevo a Rafa Yuste, quien le sustituyó desde la victoria electoral hasta el 1 de julio como presidente accidental, en la reunión de la junta convocada para este miércoles.

Uno de las decisiones que se tomará será la fijación de la fecha de la Asamblea de Compromisarios. La cita con los socios, que suele convocarse en octubre, tiene mayor trascendencia que en otras ocasiones. La votación más fácil será la ratificación de los directivos que permanecieron en el club durante el proceso electotal y se reincorporaron a la candidatura ganadora.

En cambio, los compromisarios deberán aprobar la petición de ampliar en 400 millones, como mínimo, la financiación del Espai Barça suscrita con Goldman Sachs por un valor de 1.450 millones de euros.

Este es el comunicado emitido por el dirigente azulgrana en su cuenta de Instagram:

"¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!

Estoy muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático.

Una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia.

Noticias relacionadas

También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
  2. Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
  3. Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
  4. Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
  5. Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF
  6. Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia
  7. Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
  8. Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro

Descubren madera fosilizada que desvela 300 millones de años de historia de la Tierra

Descubren madera fosilizada que desvela 300 millones de años de historia de la Tierra

ElPozo Murcia apuesta por el futuro con una estrategia de fichajes a largo plazo

ElPozo Murcia apuesta por el futuro con una estrategia de fichajes a largo plazo

Malestar por la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que la Región de Murcia era aspirante

Malestar por la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que la Región de Murcia era aspirante

El plan sombra llega a 12 colegios de Murcia y pedanías con 40 nuevos toldos

El plan sombra llega a 12 colegios de Murcia y pedanías con 40 nuevos toldos

Pastel de atún frío con pan de molde: fácil, cremoso y perfecto para el verano

Pastel de atún frío con pan de molde: fácil, cremoso y perfecto para el verano

El Pleno de Caravaca reclama al Gobierno de España que garantice la conectividad del Noroeste en el nuevo mapa estatal de transporte por carretera

El Pleno de Caravaca reclama al Gobierno de España que garantice la conectividad del Noroeste en el nuevo mapa estatal de transporte por carretera

Denuncian que una colonia de vencejos se encuentra amenazada tras más de 50 años anidada en el CEIP Virgen del Loreto de Santiago de la Ribera

Denuncian que una colonia de vencejos se encuentra amenazada tras más de 50 años anidada en el CEIP Virgen del Loreto de Santiago de la Ribera

EE UU quiere desmantelar la Corte Penal Internacional mientras la UE "contempla" medidas para protegerla

EE UU quiere desmantelar la Corte Penal Internacional mientras la UE "contempla" medidas para protegerla
Tracking Pixel Contents