FC Cartagena: Marco Carrascal tendrá que pasar de nuevo por el quirófano

El fútbol no siempre es justo. No siempre gana el mejor. No siempre se reconoce el talento y no siempre el esfuerzo otorga una recompensa a medida. El apartado de las lesiones es, de entre todas las injusticias, la peor. Porque estas llegan sin previo aviso y privan a los futbolistas de cumplir su propósito. Le ha tocado sufrirlas a Marco Carrascal. Dos veces seguidas. El central cántabro del Fútbol Club Cartagena tiene molestias de su última lesión y volverá a pasar por el quirófano para acabar con el dolor.

La estancia de Marco Carrascal en el FC Cartagena ha sido, hasta ahora, tortuosa. Llegó al cuadro portuario en el verano pasado y, tras completar la pretemporada, sólo tuvo tiempo de sentarse en el banquillo en dos ocasiones antes de caer lesionado con la rotura de la tibia y el peroné de su pierna izquierda. Una desafortunada acción en un entrenamiento le dejaba fuera de los terrenos de juego por una larga temporada.

Aún no había jugado con el equipo y ya tenía que pasar por una recuperación de casi un año. Desde septiembre de 2025 hasta que vio la luz en abril de 2026. Ya con Íñigo Vélez en el banquillo, el central volvió a formar parte de las convocatorias hasta final de temporada, pero no tuvo ningún minuto.

Afrontaba el defensor el nuevo curso con otro aire. Ya recuperado, Carrascal esperaba su oportunidad en un equipo que había mantenido su ficha pese a su larga lesión. Confió nuevamente el Cartagena en Marco Carrascal, que tiene contrato hasta junio de 2027, pero otra vez la mala suerte se ha cebado con él. Esta pretemporada, el de Santander ha vuelto a tener complicaciones derivadas de esa lesión.

Marco Carrascal, tras la operación a la que fue sometido el pasado año / FC Cartagena

Sobrevoló la cuestión a la parroquia albinegra en el primer partido de pretemporada, frente al Ipswich Town. De toda la plantilla, sólo Jean Jules y Marco Carrascal se quedaron sin participar. El camerunés aún no se había incorporado a la disciplina albinegra, pero el español acompañaba a su equipo desde la banda sin llegar a calzarse las botas. Más extraño fue el caso cuando Imanol Baz abandonó el terreno de juego por molestias y en su lugar volvió a entrar un Grégory Kelo que ya había participado en el partido.

Operación, la única salida

Según ha podido saber esta redacción, Marco Carrascal volverá a pasar por el quirófano. Aún no tiene fecha definida para la intervención, pero no le queda otra salida al santanderino que volver a operarse. Carrascal sufre molestias en el tobillo -derivadas de la lesión del curso pasado- que le impiden entrenar y jugar, por lo que no estará a las órdenes de Íñigo Vélez hasta que no supere su segunda recuperación, de varios meses de duración.

De hecho, tal y como desveló esta redacción días atrás, este contratiempo se suma a un factor federativo determinante. El futbolista deja de ser sub 23 para ocupar ficha senior, por lo que en el club portuario se han planteado la opción de no tramitar su ficha federativa para la presente temporada. Esto liberaría un puesto en el equipo y ahorraría masa salarial al conjunto portuario para atacar operaciones en el tramo final de mercado.

En este sentido, el Cartagena tiene una ficha senior libre. Dos si decide no presentar la de Marco Carrascal. Podría intentar el club fichar a un central más además del delantero que le falta a la plantilla de Vélez. Son cuatro centrales con los que cuenta: Rubén Serrano, Imanol Baz, Luca Lohr y Grégory Kelo. Pablo Moya, sub 21, está más cerca de salir que de quedarse. Y la situación de Marco Carrascal no es nada sencilla.

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Le espera al central cántabro otra dura etapa de recuperación lejos de los terrenos de juego. Acumula una temporada completa sin minutos y apunta hacia otra muy similar. Puede que este proceso dure menos que el anterior, pero ya comienza el defensa de nuevo por detrás en la batalla por jugar ante una pareja (Serrano-Baz) que no deja lugar a las dudas y frente a un Grégory Kelo que ha impresionado.