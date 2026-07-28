ElPozo Murcia apuesta por el futuro con una estrategia de fichajes a largo plazo

ElPozo Murcia no solo se ha centrado en el presente en el mercado de fichajes veraniego. También ha apostado por el futuro. El cuadro murciano está aprovechando esta ventana de fichajes para mirar más allá de esta temporada y hacerse con jóvenes promesas, que en un futuro serán de utilidad para el conjunto dirigido por Josan González. El último en incorporarse a las filas de ElPozo Murcia y que terminará de recuperarse lejos de la capital del Segura es Lucas Perín.

El futbolista brasileño firma por dos temporadas con el conjunto murciano, hasta 2028, y jugará una campaña en Córdoba, en condición de cedido. El ex del Anderlecht sufrió una dura lesión durante su etapa en Bélgica y ahora busca volver a recuperar el nivel que dio en Córdoba y que le hizo dar el salto a Europa.

Lucas Perín llegó al club cordobés en el año 2021, como una promesa del futuro, terminándose por convertir en una de las grandes referencias ofensivas del cuadro blanquiverde. El ala brasileño militó por tres temporadas en el club presidido por José García Román y se acabó marchando como el tercer máximo goleador de la entidad. En su última temporada registró 17 goles, lo que le bastó para que el Anderlecht tocara a su puerta y le diera la oportunidad.

Pese a su gran proyección, una grave lesión de rodilla lo mantuvo un año y medio alejado del parqué. El Anderlecht anunció su salida este mismo verano, después de finalizar su contrato. ElPozo Murcia no ha dudado de su potencial y ha decidido firmarlo para las dos próximas temporadas, pero la primera la disputará en Córdoba. Desde el cuadro comandado deportivamente por Fran Serrejón y Kike Boned, esperan que recupere ese desborde y ese olfato goleador que hizo llamar la atención de Europa.

Lucas Perín no es el único jugador que ha fichado ElPozo Murcia y que estará un año cedido en otro equipo. Leandrinho es uno más que se suma a esa lista. El ex de Industrias Santa Coloma fue el segundo máximo goleador de la liga con 20 dianas anotadas; ya lo fue en su etapa anterior en Segunda División con el Antequera. El ala-pívot de 25 años ha firmado hasta junio de 2030 con ElPozo Murcia y la próxima temporada la disputará, vistiendo la elástica de Quesos El Hidalgo Manzanares.

Por último, Henrique también se marcha de ElPozo Murcia en calidad de cedido. Después de haber estado un año en el Palacio de los Deportes de Murcia, con algo de protagonismo y llegando a ser clave en muchos partidos, se ganó su renovación hasta 2028, pero el conjunto murciano ha decidido que siga creciendo en otro club. El meta brasileño pone rumbo al L84 italiano, equipo entrenado por Diego Ríos, en una cesión que forma parte de la planificación deportiva de ambas entidades.

Mercado de altas, cerrado

Estos movimientos en forma de cesión son la consecuencia de un mercado en el que ElPozo Murcia se ha movido con celeridad para cerrar su plantilla. Tras un buen curso, en el que estuvo cerca de conseguir un título, la dirección deportiva no quiso tocar en exceso y solo serán cuatro las caras nuevas que tendrá a su disposición Josan González. Se trata del guardameta mazarronero Antonio Navarro, del ala eslovaco Drahovsky, que está llamado a marcar las diferencias. También aparece como refuerzo el ala gallego Pachu y, finalmente, el capítulo de fichajes lo cierra Santa Cruz, el joven pívot internacional que llega procedente de O Parrulo.