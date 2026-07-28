Comienza la modernización del Centenario El Rubial

Tantas páginas se han escrito de El Rubial desde el 19 de enero de 1913, cuando Fernández Luna escribió la primera crónica de un partido disputado en este centenario estadio: visitas del Real Madrid, Atlético de Madrid, jugar Kubala sus primeros partidos en España o aprobar en el pleno de enero de 2023 del ayuntamiento de Águilas que los más de cien años de historia de este campo de fútbol pasaran a ser un título en su nombre, pasando a llamarse Centenario El Rubial.

En estos días se está escribiendo otro capítulo histórico: han comenzado las obras de remodelación más importantes que se han llevado a cabo en el centenario estadio. Los primeros trabajos para ampliar el aforo fueron en el palco y en el palco lateral, después se comenzó con la construcción de un muro perimetral en la portería este, ha sido este martes cuando el antiguo muro que se ha podido ver en tantas fotografías desde principios del siglo XX, con la popularmente conocida “Fabrica de la Luz” detrás, aunque con el paso de los años también sufrió mejoras, ha sido derribado para poder ampliar el aforo del estadio con un aforo de 1000 asientos más con una grada supletoria, llegando a los 4000. Una obra que también ha conllevado trasladar la legendaria puerta de entrada al estadio hasta el comienzo del nuevo muro.

Una remodelación que tendrá su continuidad en los próximos meses, puesto que el proyecto es de más envergadura, para el que es necesario que se ejecute el acuerdo al que ha llegado el ayuntamiento con los propietarios de la parcela que está junto a El Rubial y pase a propiedad del ayuntamiento. El perímetro del estadio en esa zona de levante pasará a desplazarse 16 metros hacia la rambla, para llevar a cabo un proyecto que comenzará desplazando el centro del terreno de juego a la altura del centro del palco, ganando espacio en el fondo oeste en donde se construirá una grada, al igual que en la banda de los vestuarios que serán derribados, para construir una grada en todo ese lateral en donde están los banquillos, quedando los vestuarios debajo de esa nueva grada, quedando el túnel de vestuarios en el centro del campo, quedando debajo de la grada, las oficinas del club, sala de prensa y almacenes.

En la nueva zona de Levante en la que han comenzado ahora las obras, el nuevo muro servirá para que desde ahí comience una nueva grada que cubrirá todo ese fondo, quedando una nueva entrada al estadio por debajo de esa grada. La tribuna de general y el palco será lo que menos se retoque; la actual visera que lo cubre será cambiada por una edificación en donde estarán situadas las cabinas de prensa, ganando esa grada más espacio, cubriendo todo lateral. Una remodelación que se llevará a cabo paulatinamente conforme lo permita la competición, para convertir el centenario estadio en un escenario moderno y acogedor, sin perder su historia, manteniendo una orientación única en el fútbol, este-oeste, y un terreno de juego en donde ya se jugaba al fútbol a principios del siglo XX.