Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar

Carlos Alcaraz bate récords en el tenis incluso sin jugar. Aunque lleve unos meses fuera del circuito, las acciones que ha realizado previamente siguen dando sus frutos. El murciano encadena cuatro años de manera consecutiva dentro del top 5 del ranking, una clara demostración de su dominio y de que se trata de uno de los mejores jugadores del mundo. Si no el mejor.

Su ausencia desde el mes de abril no le ha hecho bajar más allá de la tercera posición del ranking, ya que gozaba de una buena diferencia de puntos con sus perseguidores. Charly sigue manteniendo una importante cantidad de puntos que le permiten estar holgadamente en el podio mundial. Eso sí, se ha alejado más de lo que le gustaría del número uno, Jannik Sinner, al que ahora tiene a 5.290 puntos.

El último en conseguirlo fue Andy Murray, prologando su racha desde el año 2008 (con 21 años) hasta 2014. El murciano, en cambio, inició este récord con 19 años, lo que lo convierte en el segundo tenista de la historia más joven en conseguirlo. Solo por detrás de Rafa Nadal, que hizo lo propio a partir de los 18 años. Y a esta selecta lista tan solo se añaden Roger Federer y Novak Djokovic.

Alcaraz empezó esta racha de cuatro años después de perder en la final del ATP de Hamburgo de 2022. Fue un 25 de julio, contra Lorenzo Musetti, y los puntos que se otorgaban al finalista le permitieron escalar hasta el top 5 del mundo. Desde entonces, el de El Palmar nunca ha bajado de esa posición y ya acumula un total de 66 semanas siendo número uno del planeta.

A día de hoy, ocupa la tercera posición del ranking con un total de 8.160 puntos. Fue superado por Alexander Zverev, que escaló gracias a ser finalista en Wimbledon. Sin embargo, el alemán no está muy lejos (8.480 puntos) y el murciano podría recuperar ese puesto a medida que vaya ganando partidos. Sinner está muy lejos ahora mismo de todos: 13.450 puntos.

3.000 puntos en juego

La gira norteamericana de Cincinnati y US Open es fundamental para Alcaraz. Defiende un total de 3.000 puntos, ya que resultó ganador el año pasado en ambos torneos, por lo que regresar en buena forma será clave si no quiere verse amenazado por los tenistas situados directamente por abajo. Aun así, como se lleva repitiendo desde hace semanas, no va a forzar lo mínimo si su muñeca no está bien.

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Si finalmente juega en Cincinnati, Alcaraz regresará a mediados de agosto. Sería su primer partido desde el mes de abril, cuando se lesionó de la muñeca en su debut en Barcelona. Tras verse forzado a renunciar a Roland Garros y a Wimbledon, no quiere que se le escape la oportunidad de conquistar de nuevo el US Open. Y está trabajando al máximo para conseguirlo.